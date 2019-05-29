Korkutan Deprem! Tunceli Sallandı!

Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.42'de merkez üssü Tunceli'nin Nazimiye ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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