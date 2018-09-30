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Korkutan Deprem, Halk Sokağa Döküldü

Muğla'ya bağlı Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.5 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem, şehrin birçok yerinden hissedildi. Bölge halkı paniğe kapılarak sokağa döküldü.

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Korkutan Deprem, Halk Sokağa Döküldü

Muğla'ya bağlı Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.5 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem, şehrin birçok yerinden hissedildi. Bölge halkı paniğe kapılarak sokağa döküldü.

30 Eylül 2018 Pazar 18:50
Korkutan Deprem, Halk Sokağa Döküldü

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre bugün saat 18:15'te merkez üssü Akdeniz olarak açıklanan Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 42.10 kilometre altında meydana gelen ve yıkıma neden olmayan deprem, Datça'nın Akdeniz kıyılarına yakın olan kırsal Yazıköy, Cumalı, Yakaköy, Mesudiye ve Sındı mahallelerind hissedildi. Son günlerde medyada çıkan deprem habercisi gibi lanse edilen deprem haberleri nedeniyle halk paniğe kapılarak kısa süreli de olsa sokağa döküldü. Bölge yetkililerinin bilgilendirmesi ile insanlar evlerine geri döndü.

10 Eylül 2018 tarihinde de Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4.0 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti.

TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

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Son Güncelleme: 30.09.2018 20:27
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korkutan deprem halk sokağa döküldü
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