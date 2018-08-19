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Korkutan Deprem! Birçok İlde Hissedildi...

AFAD'dan alınan bilgilere göre saat 18.22'de merkez üssü Kahramanmaraş'a bağlı Andırın ilçe merkezi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Osmaniye,Gaziantep,Adana ile çevre ilçelerden de hissedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybının olmadığı bilgisi paylaşılırken bölge halkının kısa süre panik yaşadığı kaydedildi.

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Korkutan Deprem! Birçok İlde Hissedildi...

AFAD'dan alınan bilgilere göre saat 18.22'de merkez üssü Kahramanmaraş'a bağlı Andırın ilçe merkezi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Osmaniye,Gaziantep,Adana ile çevre ilçelerden de hissedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybının olmadığı bilgisi paylaşılırken bölge halkının kısa süre panik yaşadığı kaydedildi.

19 Ağustos 2018 Pazar 19:09
Korkutan Deprem! Birçok İlde Hissedildi...

AFAD'dan alınan bilgilere göre saat 18.22'de merkez üssü Kahramanmaraş'a bağlı Andırın ilçe merkezi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Osmaniye,Gaziantep,Adana ile çevre ilçelerden de hissedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybının olmadığı bilgisi paylaşılırken bölge halkının kısa süre panik yaşadığı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) saat 18.22'de merkez üssü Andırın'ın Erenler Mahallesi olan ve yerin 7 kilometre derinliğinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 

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Son Güncelleme: 19.08.2018 19:53
Anahtar Kelimeler:
korkutan deprem birçok ilde hissedildi
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