Korkutan Deprem! Birçok İlde Hissedildi...

AFAD'dan alınan bilgilere göre saat 18.22'de merkez üssü Kahramanmaraş'a bağlı Andırın ilçe merkezi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Osmaniye,Gaziantep,Adana ile çevre ilçelerden de hissedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybının olmadığı bilgisi paylaşılırken bölge halkının kısa süre panik yaşadığı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) saat 18.22'de merkez üssü Andırın'ın Erenler Mahallesi olan ve yerin 7 kilometre derinliğinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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