Korkunç Olay: Öz Kızını Taciz Etti Yetmezmiş Gibi Arkadaşları ile de...

Güne yine bir cinsel istismar haberi ile uyandık.

Hemen hemen her gün gelen taciz ve tecavüz haberlerine bir yenisi de Şanlıurfa'da eklendi. Yine bu haberi okurken de mideniz bulanabilir ve bunlar nasıl insanlarmış diyebilirsiniz. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 15 yaşındaki L.Y., jandarmaya bir mektup yazdı ve başına gelen korkunç olayları Jandarma'ya anlattı. Küçük kız yazdığı mektupla öz babası M.Y. ile onun 3 arkadaşının, kendisinin de aralarında bulunduğu yaşları 13 ile 17 arasındaki toplamda 3 kıza cinsel istismarda ve tacizde bulunduğunu söyledi. Mektup sonrası jandarma konu ile ilgili soruşturma başlattı ve baba M.Y. ile birlikte 4 kişiyi yakalayarak tutukladı.

Mevlana Mahallesi'nde oturmakta olan ve 15 yaşında olduğu öğrenilen L.Y.'nin jandarmaya mektup yazıp, öz babası M.Y.'nin, kendisiyle birlikte yaşları 13 ile 17 arasında değişen 3 kızı para karşılığında başkalarına pazarladığını anlattı.

Kız çocuğunn Jandarma'ya yazdığı bu mektup üzerine harekete geçen jandarma, L.Y. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kızı, Şanlıurfa Çocuk İzleme Merkezi'ne (ÇİM) sevk etti.

TACİZ VE PAZARLAMA

Burada ifadeleri alınan kızlardan L.Y., babası M.Y. tarafından tacize uğradığını ve babası tarafından başkalarına pazarlandığını söyledi. Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri L.Y.'nin babası M.Y. ile kızlara istismarda bulundukları iddia edilen C.H., M.B. ve A.B. isimli kişileri gözaltına aldı.

Gözaltına alınarak Jandarmadaya getirilen ve ifadeleri alınan bu kişiler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri de alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, kızlar ise devlet korumasına alındı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA