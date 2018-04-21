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Korkunç Olay: Öz Kızını Taciz Etti Yetmezmiş Gibi Arkadaşları ile de...

Sabah sabah takipçilerimizin keyfini kaçırmak istemezdik ama böyle haberlerin yayılması ve bu iğrençlikleri yapanların ifşa edilmesi gerekiyor. Şanlıurfa'da meydana gelen korkunç olayda bir baba, öz kızı ile birlikte 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu ve onları pazarladı. Korkunç olay kızın Jandarmaya gizlice mektup yazması ile ortaya çıktı.

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Korkunç Olay: Öz Kızını Taciz Etti Yetmezmiş Gibi Arkadaşları ile de...

Sabah sabah takipçilerimizin keyfini kaçırmak istemezdik ama böyle haberlerin yayılması ve bu iğrençlikleri yapanların ifşa edilmesi gerekiyor. Şanlıurfa'da meydana gelen korkunç olayda bir baba, öz kızı ile birlikte 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu ve onları pazarladı. Korkunç olay kızın Jandarmaya gizlice mektup yazması ile ortaya çıktı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 08:39
Korkunç Olay: Öz Kızını Taciz Etti Yetmezmiş Gibi Arkadaşları ile de...

Güne yine bir cinsel istismar haberi ile uyandık.

Hemen hemen her gün gelen taciz ve tecavüz haberlerine bir yenisi de Şanlıurfa'da eklendi. Yine bu haberi okurken de mideniz bulanabilir ve bunlar nasıl insanlarmış diyebilirsiniz. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 15 yaşındaki L.Y., jandarmaya bir mektup yazdı ve başına gelen korkunç olayları Jandarma'ya anlattı. Küçük kız yazdığı mektupla öz babası M.Y. ile onun 3 arkadaşının, kendisinin de aralarında bulunduğu yaşları 13 ile 17 arasındaki toplamda 3 kıza cinsel istismarda ve tacizde bulunduğunu söyledi. Mektup sonrası jandarma konu ile ilgili soruşturma başlattı ve baba M.Y. ile birlikte 4 kişiyi yakalayarak tutukladı.

Mevlana Mahallesi'nde oturmakta olan ve 15 yaşında olduğu öğrenilen L.Y.'nin jandarmaya mektup yazıp, öz babası M.Y.'nin, kendisiyle birlikte yaşları 13 ile 17 arasında değişen 3 kızı para karşılığında başkalarına pazarladığını anlattı.

Kız çocuğunn Jandarma'ya yazdığı bu mektup üzerine harekete geçen jandarma, L.Y. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kızı, Şanlıurfa Çocuk İzleme Merkezi'ne (ÇİM) sevk etti.

TACİZ VE PAZARLAMA

Burada ifadeleri alınan kızlardan L.Y., babası M.Y. tarafından tacize uğradığını ve babası tarafından başkalarına pazarlandığını söyledi. Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri L.Y.'nin babası M.Y. ile kızlara istismarda bulundukları iddia edilen C.H., M.B. ve A.B. isimli kişileri gözaltına aldı.

Gözaltına alınarak Jandarmadaya getirilen ve ifadeleri alınan bu kişiler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri de alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, kızlar ise devlet korumasına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
TacizTecavüzCinsel Istismarşanlıurfa Haber
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ADEM ÜNAL 3 saat önce

Yeter artık. Tecavüzcülere İDAM İSTİYORUZ

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Albetax 2 saat önce

Bencede idam sart artik yeter bıktım bu pis igrenc haberlerden

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Melikşah 36 dakika önce

Gerçekten idam şart içeride misli ile burnun dan getirir ler elbet ama ibreti aleme bunu göster mek lazım bu olayların önüne geçip artık dur demek lazım yazık kızların çocukların hayatları karar masın artık

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Fatma 2 dakika önce

bence bu haberler yayilmamali, art niyetli kisilerin aklina sokuluyor. idam gelmedigi surece bu olaylarin arkasi kesilmez malesef.

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