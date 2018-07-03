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Korkunç Olay: Köpeği Diri Diri Yaktılar, Küçük Yavrusunu ise..

Diyarbakır'da tüyleri diken diken eden, bunu yapanlar insan olamaz dedirten bir olay meydana geldi. Mezarlıkta bulunan bir köpeği diri diri yakıldığı görüldü.

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Korkunç Olay: Köpeği Diri Diri Yaktılar, Küçük Yavrusunu ise..

Diyarbakır'da tüyleri diken diken eden, bunu yapanlar insan olamaz dedirten bir olay meydana geldi. Mezarlıkta bulunan bir köpeği diri diri yakıldığı görüldü.

03 Temmuz 2018 Salı 17:09
Korkunç Olay: Köpeği Diri Diri Yaktılar, Küçük Yavrusunu ise..

Diyarbakır'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Yeniköy Mezarlığı’nda yakılarak öldürülmüş halde bir köpek bulundu. Mezarlığa giden Hayvan Hakları Federasyonu Diyarbakır Temsilcisi Sevgi Ekmekçiler,  yakılan köpeğin yaralı yavrusunu acı içinde tedaviye götürdü.

Vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine kısa süre içinde gelen Sevgi Ekmekçiler ve arkadaşları, yakılarak vahşice öldürülen köpeğin ölüsü ve yaralı yavrusuyla karşılaştı. Yaralı yavru köpeği Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götüren Ekmekçiler, yüzü ve gözü yanan yavru köpeği tedavi altına aldırdı. Tedavi altına alınan yavru köpeğin barınaktaki takibi devam ederken, Ekmekçiler, vatandaşların ihbarı üzerine geldikleri mezarlıkta yakılarak öldürülen köpekle karşılaştıklarını belirtti.

Hayvan Hakları Federasyonu Diyarbakır Temsilcisi Sevgi Ekmekçiler, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mezarlık duvarı dibinde bulduğumuz köpeği, yavrusunun gözleri önünde maalesef canlı canlı yakmışlar. Yaptığımız ilk incelemede, köpeğe tecavüz edildiği, ardından da canlı canlı yakıldığı kanısındayız. Yavrusunun da yüzünde yanıklar vardı, muhtemelen o kaçmayı başardı. Onu da yaralı bulduk ve barınağa getirerek tedavisini yaptırdık. Bunu yapanların bir an önce bulunması için gerekli girişimlere başladık. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyet Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulunacağız. Bu vahşeti yapanların bir an önce yakalanmasını istiyoruz."

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

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Son Güncelleme: 03.07.2018 18:07
Anahtar Kelimeler:
Hayvana şiddetKöpekSon Dakika
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S 58 dakika önce

Bu vahşetin peşine düşülmezse ya da gerekli ceza verilmezse yakında bir çocuk tecavüzü ve cinayeti haberide Diyarbakır dan gelebilir

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