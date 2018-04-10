Korkunç Olay: 3 ve 5 Yaşındaki Öz Çocuklarını Vahşice Öldürdü

Korkunç İddia Gaziantep'ten geldi.

Bölgewden edinilen son dakika bilgilerine göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Cerityeniyapan Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evde çocukları, eş ve eşinin annesi ile birlikte yaşamakta olan 23 yaşındaki Özlem K., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı evlerinin alt katında bulunan kayınvalidesi Emine K. ile tartışmaya başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta memuru olarak çalışmakta olan eşi Cuma'nın evde olmadığı esnada meydana gelen tartışmanın ardından cinnet getiren 2 çocuk annesi Özlem K, binada çocuklarının bulunduğu 2. kata hışımla çıktı.

ÇOCUKLARI 3 VE 5 YAŞINDAYDI

Tartışma sonucu sinirlendiği ve cinnet geçirdiği iddia edilen Özlem K. koşarak gittiği mutfaktan aldığı bıçak ile 3 yaşındaki kızı Ayşe ile 5 yaşındaki oğlu Mustafa'yı defalarca kez bıçakladı. Çocuklarını defalarca bıçaklayan anne, ikinci katta intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan anne Özlem K, bölgeye çağrılan ambulans ile Ersin Arslan Devlet Hastanesi Mücahitler Ek Binasında bulunan Acil Servise götürüldü. Kanlar içerisinde kalan çocukların olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlenirken, annenin hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.

Küçük çocukların cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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