Korkunç Olay: 11 Yaşındaki Yeğenini ve Annesini Gece Yarısı..

Korkunç haberin adresi Ordu oldu. Ordunun Perşembe İlçesinde amca dehşeti yaşandı.

Gece saat 01.00 sularında Ordu'nun Perşembe İlçesinde bulunan Soğukpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, sebebi henüz belirlenemeyen olayda 40 yaşındaki Rüstem K. isimli kişi, kardeşinin 11 yaşındaki çocuğu Ömer K.’yı bıçaklayarak öldürdükten sonra kardeşinin eşi Bahar K.’yı da ağır şekilde yaraladı. Olay anında evde bulunan bir diğer çocuk 14 yaşındaki E.K. ise evden kaçarak komşu mahalleye sığındı. Jandarma ekipleri tarafından bulunan 14 yaşındaki çocuk, daha sonra 112 acil servis ekipleri tarafından gözetim amaçlı Ordu Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan anne Bahar K., Ordu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından saat 04.30 sularında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Bahar K’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili başlattığı soruşturmada, zanlı Rüstem K.’yı yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

Kpsscafe.com.tr | Ankara