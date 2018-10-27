Korkunç Kaza:Ölüler ve Yaralılar Var

Konya'ya bağlı Seydişehir ilçesinde otomobilin çekiciye çarpması neticesinde aynı aileye mensup 3 kişi yaşamını yitirken 2 kişi de yaralandı.

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, Niyazi Başar isimli sürücü idaresindeki 26 NF 629 plakalı araç, Konya istikametinde seyir halindeyken, Seydişehir çıkışında yolda park halinde duran 48 FS 818 plakalı çekiciye arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilerek müdahale edildi.

Korkunç kazada, sürücü Niyazi Başar ile kızları Gülşehir Başar ve Tuğba Başar olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan eş Emine Başar ile kızı Ümmühan Başar ise Seydişehir Devlet Hastanesi’ne tedavi edilmek üzere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden baba ve 2 kızının cesedi otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynaklar; Anadolu Ajansı

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