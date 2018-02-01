Korkunç Kaza: Halk Otobüsü Durakta Bekleyenleri Ezdi: Ölüler ve Yaralılar Var !

Son dakika haberi İstanbul'dan geldi. Alınan son bilgilere göre İstanbul'un Üsküdar İlçesinde bir otobüs durağa girdi.

Bugün saat 10.00 sularında İstanbul'un İstanbul İlçesinde meydana gelen olayda, görgü tanıklarının ifadesine göre, Üsküdar Dr. Eyüp Aksoy Caddesi’nde ilerleyen özel halk otobüsü durağa yanaşan İETT otobüsünün önüne geçmek istedi. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce İETT otobüsüne çarptı. İETT otobüsüne çarpan halk otobüsü, daha sonra kaldırıma çıkarak durakta bekleyenleri ezdi. Feci kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Olay yerindeki inceleme sürüyor.

Yaşanan korkunç olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara