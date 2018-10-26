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Korkunç kaza! Bir aile yok oldu, şoför kaçtı...

Şanlıurfa'ya bağlı Halfeti ilçesinde kum yüklü hafriyat kamyonunun çarptığı araçtaki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kamyon şoförü kaza sonrası aracıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

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Korkunç kaza! Bir aile yok oldu, şoför kaçtı...

Şanlıurfa'ya bağlı Halfeti ilçesinde kum yüklü hafriyat kamyonunun çarptığı araçtaki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kamyon şoförü kaza sonrası aracıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

26 Ekim 2018 Cuma 14:22
Korkunç kaza! Bir aile yok oldu, şoför kaçtı...

Şanlıurfa'ya bağlı Halfeti ilçesinde kum yüklü hafriyat kamyonunun çarptığı araçtaki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kamyon şoförü kaza sonrası aracıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

Bir ailenin yok olduğu kaza, öğle saatlerinde Halfeti ilçesine bağlı Dutluca Mahallesinde meydana geldi. Rıdvan E. yönetimindeki 27 BK 073 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu, Yusuf Asil yönetimindeki 63 AAG 615 plakalı araca aşırı hızla çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Yusuf Asil ile yanındaki Mehmet, Naile, Sibel ve 1 yaşındaki Elif Su Asil yaralandı. Kamyon şoförü aracıyla kaçarken, ihbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi.

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Araçtan çıkarılan yaralılar, Halfeti Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Yusuf, Mehmet ve Elif Su Asil, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdi.

Jandarma ekipleri, kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

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