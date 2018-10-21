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Korkunç Kaza: Araç İkiye Bölündü

Karabük'e bağlı Safranbolu ilçesinde, 38 yaşındaki İbrahim Bora'nın kontrolünden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçen otomobil ikiye bölündü. Kazada yaralanan Bora, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

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Korkunç Kaza: Araç İkiye Bölündü

Karabük'e bağlı Safranbolu ilçesinde, 38 yaşındaki İbrahim Bora'nın kontrolünden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçen otomobil ikiye bölündü. Kazada yaralanan Bora, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

21 Ekim 2018 Pazar 15:30
Korkunç Kaza: Araç İkiye Bölündü

Karabük'e bağlı Safranbolu ilçesinde, 38 yaşındaki İbrahim Bora'nın kontrolünden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçen otomobil ikiye bölündü. Kazada yaralanan Bora, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Korkunç Kaza, sabah saatlerinde, Karabük- Kastamonu yolu Bostanbükü köyü mevkisinde meydana geldi. Karabük yönüne giden İbrahim Bora yönetimindeki 78 AAC 013 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünen otomobilden kopan parçalar, metrelerce uzağa savruldu. 

Kazada sürücü Bora, yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, İbrahim Bora'yı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KPSSCAFE.COM.TR  ANKARA

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Son Güncelleme: 21.10.2018 16:14
Anahtar Kelimeler:
korkunç kaza araç ikiye bölündü
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