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Korkunç Haber: 72 Yaşındaki Dede 5 Yaşındaki Torununa..

Tüyler ürperten haberin adresi İzmir oldu. Edinilen son bilgilere göre 72 yaşındaki bir kişi, üvey torununa çirkin cinsel saldırıda bulundu.

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Korkunç Haber: 72 Yaşındaki Dede 5 Yaşındaki Torununa..

Tüyler ürperten haberin adresi İzmir oldu. Edinilen son bilgilere göre 72 yaşındaki bir kişi, üvey torununa çirkin cinsel saldırıda bulundu.

11 Mayıs 2018 Cuma 09:57
Korkunç Haber: 72 Yaşındaki Dede 5 Yaşındaki Torununa..

İzmir'de yaşanan korkunç taciz olay sonrası anneden yürek yakan sözler geldi.

İzmir’de yaşamakta olan Y. ailesinin küçük kızı bir süredir çevresindekilere ve ailesine farklı davranıyordu. Anaokulunda da öğretmeni, küçük kızın bu davranışlarından şüphelenmeye başladı. Bundan iki ay önce bir gece küçük kız, babası C.Y.’ye üvey dedesi 72 yaşındaki M.’nin cinsel bölgesine dokunduğunu anlattı. 5 yaşındaki kızının vücuduna bakan ve inceleyen annesi O. ve babası C.Y. bazı kızarıklıklar tespit etti. 

Küçük kızlarına daha detaylı sorular yöneltiklerinde dedenin, “Gel tablet vereceğim” sözleriyle kendisini anneannesi yokken odasına çağırıp elbiselerini çıkardığını, vücudunu ellediği sözleri tüyler ürpertti. Bunun üzerine anne-baba ve anneanne, üvey dede M. ile konuştu. Dede, torunun anlattıklarını kabul etmedi. Bu inkarın ardından küçük kızın anne ve babası, küçük kızı pedagoga götürdü. Pedagog aileye, küçük kızın cinsel istismara uğradığını ve istismarcı hakkında şikâyetçi olmaları gerektiğini söyledi.

M.’nin daha önce küçük kızın annesinin teyzesinin torunu olan N.A.’ya da cinsel istismarda bulunduğu, yine aynı şekilde M.’nin büyük kızı L.’nin eşinin akrabalarından birine de tacizde bulunduğu iddialarını da duyan aile soluğu savcılıkta aldı. Cumhuriyet Savcılığı hemen harekete geçti. Dede M. 5 Nisan’da gözaltına alındı. İfadeler ve hastane raporları üzerine dede M. 6 Nisan’da tutuklandı. Dört yıl önce felç geçirdiği için sol eli ve ayağının tutmadığını, kalbinde stent olduğunu anlatan dede M. ifadesinde küçük kızın çok zeki ve hayal dünyası geniş olduğu gerekçelerini gösterip kendisine iftira attığını iddia etti. Davanın ilk duruşması ise 22 Mayıs’ta görülecek. 

Hürriyet’e gözyaşları içinde konuşan anne O. şu sözleri söyledi:

“Çalıştığımız için anaokulundan kızımı annem alıyordu. Sadece iki saat bakıyordu. Kızımın durumu çok kötü. Herkesten korkuyor. Yanımdan ayrılmıyor. İşyerime getiriyorum. İlk duyduğumda anneme ‘Çocuğumu sana emanet etmiştim. Sen koruyamamışsın çocuğumu’ dedim. Bu yaşananları nasıl fark etmez... Üvey babam tutuklandıktan sonra ortadan kayboldu.”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
Cinsel IstismarTacizHaberTecavüz
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