Korkunç Gerçek Kaza Yapınca Ortaya Çıktı : Samsun'da 15 Yaşındaki Kızı Arabalarına Alıp Tecavüz Ettiler!..

Samsun'da yaşanan olay da iki kişi yol kenarında otostop çeken 15 yaşındaki kızı arabalarına aldılar. Bir süre seyreden iki adam ve küçük kız, bir süre sonra adamlardan birinin cinsel tacizine dönüştü.

Arabayı şehrin tenha bir kısmına çeken iki kişi, 15 yaşındaki kıza tecavüz ettiler. Tecavüzden sonra araç ile hareket eden şahıslar direksiyon hakimiyetini kaybedip tal attılar.

Kaza yerine vatandaşların ihbarı ile gelen Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, küçük kızın '' arabada bana tecavüz ettiler'' demesi üzerine iki kişiyi gözaltına almak istediler ancak şüpheliler kaçmaya başlayınca polisler havaya uyarı ateşi açtı.

Şüphelilerden birisi kaçarken diğer takla atan araçtan yaralı çıktığı için çok uzaklaşamadı ve polisler tarafından yakalandı.

Kaçan şüphelinin eşgalini Jandarma ekiplerine bildiren polis, 15 yaşındaki kızı ve diğer yaralı şüpheliyi hastaneye kaldırdılar. Bu sırada Jandarma ekipleri kaçan diğer şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler ''çocuğun cinsel istismarı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 2 kişi, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Not : Haberde isimler kısaltma olarak dahi kullanılmamıştır.

Kaynaklar;

Hürriyet

DHA

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