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Korkunç Cinayet Güvenlik Kamerasında!.. Yere Düşürdü, Defalarca Sıktı!..

Korkunç cinayet Samsun Sebze ve Meyve halinde gerçekleşti. Suriyeli işçilerin başı olduğu ileri sürülen hale gelen silahlı saldırgan tarafından defalarca ateş edilerek öldürüldü. Korkunç cinayet an be an kameralara yansıdı!..

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Korkunç Cinayet Güvenlik Kamerasında!.. Yere Düşürdü, Defalarca Sıktı!..

Korkunç cinayet Samsun Sebze ve Meyve halinde gerçekleşti. Suriyeli işçilerin başı olduğu ileri sürülen hale gelen silahlı saldırgan tarafından defalarca ateş edilerek öldürüldü. Korkunç cinayet an be an kameralara yansıdı!..

25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:24
Korkunç Cinayet Güvenlik Kamerasında!.. Yere Düşürdü, Defalarca Sıktı!..

Olay, Samsun'un Bafra ilçesi Sebze ve Meyve Halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli işçilerin başı olduğu ileri sürülen Arif Özmen, hale gelen silahlı bir kişinin saldırısına uğradı.

Silahlı saldırgan ateş ettiği Arif Özmen'i vurup yere düşürünce ateş etmesini sürdürdü. Olay yerinde bulunanların üzerine de ateş açan silahlı saldırgan kaçtı.

Olayda ağır yaralanan Arif Özmen, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Arif Özmen yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Ölen Arif Özmen'in Bafra'nın Türbe Mahallesi'nde ikamet ettiği, 3 çocuk babası olduğu ve Suriyeli bir kadın ile de ikinci evlilik yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İşt saniye saniye kameralara yansıyan cinayet anı;

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Son Güncelleme: 25.07.2018 22:50
Anahtar Kelimeler:
Korkunç CinayetSamsun
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