Köprüde Aracını Yaktı, Köprüden Atladı, Cansız Bedenine Ulaşıldı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde otomobilini yakıp köprüden atlayan şahsın cansız bedeni deniz polisi ve Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri tarafından bulundu.