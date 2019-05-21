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Köprüde Aracını Yaktı, Köprüden Atladı, Cansız Bedenine Ulaşıldı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde otomobilini yakıp köprüden atlayan şahsın cansız bedeni deniz polisi ve Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri tarafından bulundu.

Köprüde Aracını Yaktı, Köprüden Atladı, Cansız Bedenine Ulaşıldı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde otomobilini yakıp köprüden atlayan şahsın cansız bedeni deniz polisi ve Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri tarafından bulundu.

21 Mayıs 2019 Salı 21:00
Köprüde Aracını Yaktı, Köprüden Atladı, Cansız Bedenine Ulaşıldı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde akşam saatlerinde Anadolu Yakası’ndan Avrupa istikametine gelen 46 yaşındaki B.K., önce otomobilini yakmış ardından köprüden atlayarak intihar etmişti.

İtfaiye ekipleri yanan aracı söndürürken, ekipler ise şahsı bulmak için boğazda arama çalışması başlatmıştı.

Deniz polisi ve Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde B.K’nin cansız bedeni bulunarak bota alınarak Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 21.05.2019 23:32
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