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Köpeğe tecavüz ederken yakalanınca, ‘Çocuklarım var’ diyerek yalvardı

Antalya'da ormanlık bir alanda köpeğe tecavüz ederken yakalanan bir şahıs, çevreden tepki gösteren vatandaşlara "Çocuklarım var ne olur yapmayın" diyerek yalvardı.

Köpeğe tecavüz ederken yakalanınca, ‘Çocuklarım var’ diyerek yalvardı

Antalya'da ormanlık bir alanda köpeğe tecavüz ederken yakalanan bir şahıs, çevreden tepki gösteren vatandaşlara "Çocuklarım var ne olur yapmayın" diyerek yalvardı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:57
Köpeğe tecavüz ederken yakalanınca, ‘Çocuklarım var’ diyerek yalvardı

Antalya'da ormanlık bir alanda köpeğe tecavüz ederken yakalanan bir şahıs, çevreden tepki gösteren vatandaşlara "Çocuklarım var ne olur yapmayın" diyerek yalvardı.

İddiaya göre özel bir kreşte bahçıvanlık yapan G.K. dün Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki ormanlık alanda köpeğe tecavüz etti. Çevrede bulunanlar, durumu fark ederek G.K.'ye tepki gösterdi. G.K. de kendisine tepki gösterenlere "Çocuklarım var ne olur yapmayın" dedi.

KÖPEK, BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, G.K.'yi gözaltına aldı. Köpek ise hayvan ambulansı ile tedavi için barınağa götürüldü. Şüpheli G.K. polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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