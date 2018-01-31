Köpeğe Tecavüz Eden 82 Yaşındaki Kişinin İfadesi Ortaya Çıktı

Kocaeli'de meydana gelen mide bulandırıcı olayda 82 yaşındaki bir kişi köpeğe tecavüzeetmeye kalkışmış daha sonra ise gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 82 yaşındaki kişi Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Köpeği taciz eden 82 yaşındaki N.C'nin emniyette ifadesi alındı. Bu ifade ise ortaya çıktı. Yaşlı adam emniyette olay ile ilgili verdiği ilk ifadesinde 'köpeği yatırdım ama yapmadım' diyerek kendini savunmaya çalıştı. Yaşlı adamın ailesi ise utançtan emniyete gidip bilgi almadı.

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 82 yaşındaki N.C. emniyetteki ifadesinde, "Nefsime yenik düştüm. Köpeği yatırdım ama yapamadım" diyerek kendini savunmaya çalıştı. Yaşlı adamı yüz kızartan olaydan sonra ailesi de utançtan emniyete gelmek istemiyor. Emniyette gözaltında tutulduğu süre içinde hiçbir yakını onunla ilgilenmeye gelmedi.

Neler Yaşanmıştı?

Köpeğe tecavüz görüntüleri Gebze'de kayıt altın alınmıştı. Kamera görüntülerinde yaşlı adam, boynuna kemer bağladığı köpeğe tecavüz etmeye çalışırken yanına gelen bir kişi, "Ne yapıyorsun orada?' deyince önce sessiz kalıyor, ardından da hızlı şekilde toparlanmaya çalışıyor.

Bu çirkin olayı caminin yanındaki boş alanda yaparken yakalanan yaşlı adama kameraya alan kişi 'Yaşından, başından da mı utanmıyorsun? Evimin karşısındasın. Cami var orada" diye tepki gösteriyor.

Toparlanan yaşlı adam ise "Bir cahillik yaptık" diyerek, karşılık verdi. Görüntüleri çeken kişi, "Polis çağırayım mı?" derken, yaşlı adam da "Yok çağırma bir cahillik ettik" yanıtını veriyor.

Kpsscafe.com.tr | Ankara