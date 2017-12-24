Konya'da Şoke Eden Olay! 'Cinden Korkarsınız' Dedi Sonrası Korkunç

Babasının yanında genç kızı taciz eden sanık iyi hal indirimiyle 8 yıl hapis cezası aldı. Olayın ayrıntılarıysa şok etti. Konya'da omuzlarında ve bacaklarında ağrı yaşayan A.G. isimli genç kız babasının yanında taciz edildi. Kırık ve çıkık tedavisi yaptığı iddia edilen cinci hoca 55 yaşındaki M.Ş , 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, sanığın iyi hal indirimiyle cezasının 8 yıl 4 aya indirildiği öğrenildi. Geçirdiği trafik kazsının ardından omuzlarında ve bacaklarında ağrı oluşan A.G., daha önce babasının da gittiği, kırık ve çıkıkları tedavi ettiği öğrenilen M.Ş isimli cinci hocanın evine gitti.

Burada muayene sırasında, genç kıza cinlerin musallat olduğunu söyleyen sapık, "Seni çok bunaltmışlar. Çok korkmuşsun. Sana cinler musallat olmuş" dedi. Daha sonra aileye 'siz dışarı çıkın ben tedaviye başlayayım' dedi. Aile durumdan şüphelenerek orada kalmak istedi. Bunun üzerine 'Gözlerinizi bağlamam lazım onları görürseniz korkarsınız, kafayı yersiniz' dedi. Bunun üzerine babanın ve genç kızın gözlerini bağladı. Daha sonra genç kızın eteğinin altından tacizde bulundu. A.G.'ye çay doldurmasını söyleyerek mutfağa peşinden giden sapık burada 'Bana eş ol' dedi. A.G. ise durumdan rahatsız olarak oradan ayrılmak istediğini babasına söyledi. Eve gittiğindeyse başından geçenleri anlattı. A.G. ve babası polise giderek durumu anlattı. Kısa süre sonra gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan 55 yaşındaki sapık, "A.G., benimle evlenmek istediğini söyledi. Ben bunu kabul etmedim. A.G.'de benden intikam almaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Suçlamalar benim çok zoruma gitti. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti M.Ş'nin dolandırıcılık ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından beraatine karar verirken cinsel istismar suçundan 10 yıl hapis cezasına karar verdi. M.Ş'nin cezası duruşmadaki iyi hali göz önüne alınarak 8 yıl 4 aya indirildi.

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