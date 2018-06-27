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Konya Milletvekili Yokuş: Anlaşılan FETÖCÜ'ler AKP İçinde Faaliyetlerini Sürdürüyorlar

İYİ Parti Konya Milletvekili ve Genel İdare Kurulu Üyesi (GİK) Fahrettin Yokuş, sosyal medya hesabı üzerinden 24 Haziran 2018'de gerçekleşen 27. Dönem Milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Konya Milletvekili Yokuş: Anlaşılan FETÖCÜ'ler AKP İçinde Faaliyetlerini Sürdürüyorlar

İYİ Parti Konya Milletvekili ve Genel İdare Kurulu Üyesi (GİK) Fahrettin Yokuş, sosyal medya hesabı üzerinden 24 Haziran 2018'de gerçekleşen 27. Dönem Milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

27 Haziran 2018 Çarşamba 16:32
Konya Milletvekili Yokuş: Anlaşılan FETÖCÜ'ler AKP İçinde Faaliyetlerini Sürdürüyorlar

İYİ Parti Konya Milletvekili ve Genel İdare Kurulu Üyesi (GİK) Fahrettin Yokuş, sosyal medya hesabı üzerinden 24 Haziran 2018'de gerçekleşen 27. Dönem Milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazetelerde Fetullahçı Terör Örgütü'nü ABD'de ziyaret eden 5 şahsın milletvekili olarak seçildiğine dair haberler olduğunu söyleyen Yokuş, ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gazetelere verdiği ilana dikkat çekerek, 'Allah Akıl Fikir Versin' dedi.

Fahrettin Yokuş, "Gazeteler ;FETÖ'yü ABD'de Ziyaret Edenlerden 5 Tanesi M. Vekilliğine seçildi " diye yazıyor. Anlaşılan Fetöcüler AKP içinde Faaliyetlerini sürdürüyorlar.

D.B. Yine tehditlerle savurmuş.Bu defa hızını alamayıp Gazete ilanı ile Mhp düşmanlarını! ifşa etmiş . Kimler mi var ; gazeteciler , akademisyenler ve araştırma şirketleri yöneticileri var! Allah akıl fikir versin!" şeklinde konuştu.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Iyi PartiIyi Parti KonyaFahrettin Yokuş
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