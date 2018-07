Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş: Milletin Hayrına Olan Her Şeyde Elimizi Taşın Altına Koyarız

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Konya'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Burada basın mensuplarına gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulunan Yokuş, medya mensuplarını tarafsız olmaya davet etti.

İYİ Partiyle ilgili Konya'da bazı basın yayın kuruluşlarının taraflı yayın yaptığı ve özellikle bazı açıklamaları çarpıtarak gazetecilik ruhuna aykırı davrandığını belirten Yokuş, ilgili gazetecileri Basın Ahlakına uymaya , vatandaşı doğru bilgilendirmeye davet etti. Seçimlerden milyonlarca Konya'lıyı temsil edecek şekilde İYİ Parti'den milletvekili olarak çıktığını hatırlatan Yokuş, parti için değil Konya halkı için çalışacağını ayrım gözetmeyeceğini, her bir Konyalı'nın derdi için gerekirse mecliste kavga edeceğini söyledi. MHP ile AK Parti arasındaki Cumhur ittifakını hatırlatan bir basın mensubunun 'İki parti aralarında anlaşmaz ve mecliste tıkanıklık olursa ne yaparsınız?' şeklindeki bir soruya da yanıt veren Yokuş, vatandaşın hayrına olan her konuda İYİ Parti'nin olumlu adım atacağını bu konuda parti ayrımı yapmaksızın , millete faydası dokunacak konulara destek çıkacaklarını söyledi.

Fahrettin Yokuş, "İstişareler yoluyla, bizim de görüşlerimiz alınarak, çıkarılacak bir düzenlemeye, yani katkı verdiğimiz bir düzenlemeye ülkemizin hayrınaysa her şeyi yaparız. Benim bu anlayışım, hepimizin anlayışıdır. Ama hükümet mi olursunuz, ortak olur musunuz; bunu zaman gösterecek. Şu an Türkiye'de yeni bir döneme girdik. İktidarın Meclis'te tek başına bir çoğunluğu yok. En yakın ittifak kurduğu MHP ile birlikte götürecektir. Ola ki bir olumsuzluk yaşarsa İYİ Parti ile ittifak olur mu, olmaz mı; onları bilemem ama bu konuda diyeceğim şey şudur. Biz Meclis tıkanmasın, devlet çalışsın noktasında milletin hayrına olan her şeyde elimizi taşın altına koyarız" şeklinde konuştu.

KPSSCAFE - ANKARA