Konya'da Yıldırım Faciası! Gençlerin Üzerine Düştü! 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya'nın Emirgazi ilçesinde tarlada çalışan çiftçilere yıldırım çarptı. Elde edilen bilgilere göre, Döver yaylasında yonca sulayan Halil İbrahim Uslu ile amca oğlu Cemil Uslu'nun bulunduğu bölgeye yıldırım düştü.

Bölgedeki diğer çiftçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı iki genç olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahelenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 16 yaşındaki Cemil Uslu, hastanedeki tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

17 yaşındaki Halil İbrahim Uslu'nun tedavi işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

KPSSCAFE - ANKARA