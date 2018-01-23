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Konya'da Kafe Çetesi Çökertildi! 'Şeytani Yöntem'

Konya'da kafeye gelen müşterilerin kredi kartlarını kopyalayarak ATM'lerden bu kartlarla nakit para çektiği öne sürülen şahıslar kıskıvrak yakalandı.

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Konya'da Kafe Çetesi Çökertildi! 'Şeytani Yöntem'

Konya'da kafeye gelen müşterilerin kredi kartlarını kopyalayarak ATM'lerden bu kartlarla nakit para çektiği öne sürülen şahıslar kıskıvrak yakalandı.

23 Ocak 2018 Salı 11:19
Konya'da Kafe Çetesi Çökertildi! 'Şeytani Yöntem'

Konya'da Kafe Çetesi Çökertildi! 'Şeytani Yöntem'

Konya'da kafeye gelen müşterilerin kredi kartlarını kopyalayarak ATM'lerden bu kartlarla nakit para çektiği öne sürülen şahıslar kıskıvrak yakalandı.

Konya'da kafeye giden müşterilerin kredi kartlarını kopyaladığı ve daha sonra bu kartlardan para çektiği öne sürülen şahıslarla ilgili şikayet alan polis, 7 kişiyi tespit ederek kıskıvrak yakaladı. 13 Ocak 2018 tarihinde Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine müracaat eden kişi ATM'den bilgileri dışında kredi kartları kullanılarak 6 bin lira paralarının çekildiğini bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, vatandaşların ekstrelerini inceledi ve mağdurların son alışveriş yaptığı Selçuklu ilçesindeki bir kafeye baskın düzenledi.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini ve pos cihazlarını inceleyen polis ekipleri kasiyer 20 yaşındaki Hülsün Y. isimli kadının müşterilerin kredi kartlarını iki farklı pos cihazından geçirdiğinni tespit etti. Gözaltına alınan kasiyerin üzerinde kopyalanan kartların slipi bulundu. Suçunu itiraf eden kadın, işletme müdürüyle birlikte hırsızlık yaptıklarını belirtti ve kendileriyle birlikte çalışan diğer şahısların da isimlerini verdi. Konya adliyesinde hakim karşısına çıkarılan 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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