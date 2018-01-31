Konya Cezaevinde Silahlı Saldırı Bir Kişi Yaralandı

Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde, yakınını ziyarete geldiği cezaevinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Elde edilen bilgilere göre, Süleyman Çokdoğruol, bir yakınını ziyaret etmek için Akabe mahallesi Alaaddin Kap Caddesindeki E Tipi Kapalı Cezaevine gitti.

Çokdoğruol Cezaevi önünde bulunduğu sırada, plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobilden silahlı saldırıya uğradı. Bacağına 2 mermi isabet eden şahıs yaralandı.

Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Çokdoğruol'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan emniyet ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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