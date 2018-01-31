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Konya Cezaevinde Silahlı Saldırı Bir Kişi Yaralandı

Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde, yakınını ziyarete geldiği cezaevinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

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Konya Cezaevinde Silahlı Saldırı Bir Kişi Yaralandı

Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde, yakınını ziyarete geldiği cezaevinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 16:17
Konya Cezaevinde Silahlı Saldırı Bir Kişi Yaralandı
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Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde, yakınını ziyarete geldiği cezaevinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Elde edilen bilgilere göre, Süleyman Çokdoğruol, bir yakınını ziyaret etmek için Akabe mahallesi Alaaddin Kap Caddesindeki E Tipi Kapalı Cezaevine gitti.

Çokdoğruol Cezaevi önünde bulunduğu sırada, plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobilden silahlı saldırıya uğradı. Bacağına 2 mermi isabet eden şahıs yaralandı.

 Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Çokdoğruol'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan emniyet ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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