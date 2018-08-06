Korkunç olay Sivas’ta meydana meydana geldi. Sivas'ta bir kişi, tartıştığı ve münakaşa ettiği komşusunu balta ile öldürdü.

Haber Ajanslarına yansıyan bilgilere göre korkunç olay, akşam saatlerinde Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Akpınar köyünde yaşandı. Akpınar Köyünde komşu olan E.K. ve 35 yaşındaki Hüseyin Ballı arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Yaşanan tartışmanın büyümesi sonucue E.K. balta ile Hüseyin Ballı'yı başından yaraladı. 35 Yaşındaki Hüseyin Ballı, ambulansla kaldırıldığı Yıldızeli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hüseyin Ballı’nın cesedi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırılırken, E.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlatıldı.

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