Komiserlik Sınav Sorularını da Çalmışlar!..

Ankara'da yürütülen ByLock ve komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmaları kapsamında, yakalama kararı verilen 41 kişiden 29'u gözaltına alındı. İşte detaylar...

Ankara'da FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 41 kişiden 29'u yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah erken saatlerde eş zamanlı 2 operasyon gerçekleştirdi.

ByLock kullanıcısı olduğu ve sivil-esnaf yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlenen 21 şüphelinin yakalanması için Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların belirlenmesinde, ByLock içeriklerinden yapılan kullanıcı tespitlerinin etkili olduğu öğrenildi.

Mali Şube ekipleri tarafından Ordu, Artvin, Adıyaman, Yozgat, Çanakkale, Mersin, Diyarbakır, İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen bir başka operasyonda ise haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 18'i yakalandı. Zanlılardan birinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında tutuklu olduğu, firari şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı.

KOMİSERLİK SINAV SORULARINI DA ÇALMIŞLAR

Bu arada, 2009 yılında düzenlenen polislikten komiserliğe geçiş sınavında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek, örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine düzenlenen ilk operasyon olduğu kaydedildi.

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