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Komandolardan paylaşım rekoru kıran marş: Birileri var

İzmir'de bulunan Jandarma Komando Eğitim Alayı Komutanlığında kaydedilen görüntülerde askerlerimizin okuduğu marş dinleyenlerin tüylerini diken diken etti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Komandolardan paylaşım rekoru kıran marş: Birileri var

İzmir'de bulunan Jandarma Komando Eğitim Alayı Komutanlığında kaydedilen görüntülerde askerlerimizin okuduğu marş dinleyenlerin tüylerini diken diken etti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:06
Komandolardan paylaşım rekoru kıran marş: Birileri var

Yeni Foça 7. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda kaydedilen görüntülerde, askerlerin okuduğu "Birileri var" marş tüyleri diken diken etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı, video çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Ölürüm Türkiye'm şarkısı ile özdeşleşen Mustafa Yıldızdoğan'a ait olan asıl ismi birileri var olan ama herkesin şehitler ölmez ismi ile bildiği türkü askerlerimiz tarafından marş olarak söyleninde yine en çok dinlenenler arasına girmeyi başardı.

İşte tüyleri dikien diken eden o anlar;

Sözleri şöyle;

Önce vatan millet 
Sonra ana ve yar 
Bu yolda savrulan 
Birileri var 

Ezan dinmez diyen 
Bayrak inmez diyen 
Şehit ölmez diyen 
Birileri var 

Şehitler ölmez 

Bayrakla dertleşen 
Toprakla birleşen 
Can verip devleşen 
Birileri var 

Ezan dinmez diyen 
Bayrak inmez diyen 
Şehit ölmez diyen 
Birileri var 

Şehitler ölmez 

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