Komandolardan paylaşım rekoru kıran marş: Birileri var

Yeni Foça 7. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda kaydedilen görüntülerde, askerlerin okuduğu "Birileri var" marş tüyleri diken diken etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı, video çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Ölürüm Türkiye'm şarkısı ile özdeşleşen Mustafa Yıldızdoğan'a ait olan asıl ismi birileri var olan ama herkesin şehitler ölmez ismi ile bildiği türkü askerlerimiz tarafından marş olarak söyleninde yine en çok dinlenenler arasına girmeyi başardı.

İşte tüyleri dikien diken eden o anlar;

Sözleri şöyle;

Önce vatan millet

Sonra ana ve yar

Bu yolda savrulan

Birileri var



Ezan dinmez diyen

Bayrak inmez diyen

Şehit ölmez diyen

Birileri var



Şehitler ölmez

Bayrakla dertleşen

Toprakla birleşen

Can verip devleşen

Birileri var



Ezan dinmez diyen

Bayrak inmez diyen

Şehit ölmez diyen

Birileri var



Şehitler ölmez

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