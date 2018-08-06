Komandolardan paylaşım rekoru kıran marş: Birileri var

Yeni Foça 7. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda kaydedilen görüntülerde, askerlerin okuduğu "Birileri var" marş tüyleri diken diken etti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı, video çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.
Ölürüm Türkiye'm şarkısı ile özdeşleşen Mustafa Yıldızdoğan'a ait olan asıl ismi birileri var olan ama herkesin şehitler ölmez ismi ile bildiği türkü askerlerimiz tarafından marş olarak söyleninde yine en çok dinlenenler arasına girmeyi başardı.
İşte tüyleri dikien diken eden o anlar;
Sözleri şöyle;
Önce vatan millet
Sonra ana ve yar
Bu yolda savrulan
Birileri var
Ezan dinmez diyen
Bayrak inmez diyen
Şehit ölmez diyen
Birileri var
Şehitler ölmez
Bayrakla dertleşen
Toprakla birleşen
Can verip devleşen
Birileri var
Ezan dinmez diyen
Bayrak inmez diyen
Şehit ölmez diyen
Birileri var
Şehitler ölmez
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