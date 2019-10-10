Komandolar Fırat'ın doğusunda ilerliyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde Fırat Nehri’nin doğusunda YPG-PKK terör örgütüne yönelik planladığı Barış Pınarı harekâtı dün başladı. Özel Kuvvetler’den bazı timler, önceki gece Tel Abyad ve Resulayn’a sızarak öncelikli vurulması gereken hedefleri işaretledi. Tel Abyad-Resulayn arasındaki 120 kilometrelik hattaki hedeflerle ilgili istihbarat toplama faaliyetleri sadece karadan değil, havadan da yapıldı. Türkiye’ye ait insansız hava araçları (İHA) dün başta Tel Abyad-Resulayn arası olmak üzere Fırat’ın doğusunu karış karış taradı.

MEHMETÇİK DÖRT AYRI KOLDAN GİRDİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ‘Başkomutan’ sıfatıyla harekât emrini vermesiyle birlikte Diyarbakır’dan havalanan Türk savaş jetleri dün Ceylanpınar’ın karşısındaki Resulayn’ı, 40 kilometre menzile sahip Fırtına obüsleri de Akçakale’nin karşısındaki Tel Abyad’ın doğu, batı ve güney kırsallarını vurmaya başladı. Türk savaş uçaklarının daha önce işaretlenmiş hedefleri lazer güdümlü bombalarla vurarak yerle bir ettiği öğrenildi. Güvenlik kaynakları, Türk savaş uçaklarının Rakka’nın kuzeyindeki Ayn İsa ilçesinde PYD/YPG’ye ait Rami Hava Üssü ve eğitim alanı bombaladığını doğruladı. Burası yaklaşık 30 kilometre derinlikte bulunuyor. Böylece savaş uçakları, ABD Başkanı Donald Trump’ın güvenli bölge için yapılan ilk görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ifade ettiği derinlik mesafesine inmiş oldu. Aynı bölge içinde olan Esadiye, Fender, Huşan, Aluk ve Mustel köyleri de Türk F-16’larının hedefi oldu. Kamışlı kırsalındaki terörist unsurların da vurulduğu bildirilirken, yerel kaynaklar Ayn el Arap’ın da (Kobani) Türk jetlerince bombalandığını öne sürdü.

Akçakale’den Tel Abyad’daki terör mevzilerine yoğun obüs, çok namlulu roketatar ve ağır makineli atışı yapıldı. Özellikle Fırtına obüslerinin birçok mevziyi yerle bir ettiği bildirildi. Aynı şekilde Ceylanpınar’dan da Resulayn ağır şekilde vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı saat 22.26’da ise resmi Twitter hesabından TSK’nın ve Suriye Milli Ordusu’nun Fırat’ın doğusuna yönelik kara harekatına başladığını duyurdu. Ceylanpınar’ın karşısındaki PKK/PYD kontrolündeki Resulayn’dan giriş yapan kara unsurlarına obüsler top atışlarıyla destek verdi. Resulayn’da üç farklı noktadan “hilal” şeklinde giriş yapan kara unsurları ilk etapta herhangi bir direnişle karşılaşmadı. Suriye tarafında yaklaşık 1 kilometre içeri giren kara unsurlarına, mevzilerini terk edip sivillerin yaşadığı evlerde mevzilenen teröristlerce ateş açıldı. Yer yer çatışmalar yaşandı. Resulayn’ın ardından Tel Abyad da yoğun top atışına tutuldu. Tel Abyad’ın doğusunda da kara unsurları ilerledi. Tuzaklanmış mayınlara karşı bomba imha uzmanlarının giriş yaparak güzergah temizlediği öğrenildi. Birliklerin 4 koldan ilerleyişi SİHA/İHA’lar tarafından da havadan takip edildi.

MSB’nin açıklamasına göre Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile dün terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı.

ÖSO İLE KOORDİNASYON

Ceylanpınar’a dün itibarıyla 5 bin komando geldiği ve tankçılara ‘tank başı’ emri verildiği öğrenildi. Komandoların yanı sıra başta Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olmak üzere muhalif unsurların tek çatı altında toplandığı ‘Suriye Milli Ordusu’ adını alan birliklerin komutanları ile sınırdaki TSK komutanları koordinasyon görüşmeleri yaptı. TSK ve SMO unsurları Akçakale’de sınır hattında birlikte keşif devriyesi de yaptı. TSK’nın askeri harekâtına 14 bin 500 ÖSO mensubunun katılacağı belirtildi. Özel Kuvvetler ile MİT ve diğer öncü birliklerin yaptığı istihbarat çalışmasında, PKK/YPG’nin sınırın sıfır noktasındaki silahlı gruplarını merkeze doğru çektiği, sınır hattı boyunca hendekler açıp patlayıcılarla tuzakladıkları kaydedildi. Terör örgütü unsurlarının olası operasyonda arasına karışacakları sivilleri, canlı kalkan olarak kullanabilecekleri de yine değerlendirmelerde yer aldı. YPG/PKK’nın Cerablus’ta sivillerin sığındığı kampı ve sivil yerleşimleri vurduğunu bildirdi. Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

TERÖRİSTLERDEN NUSAYBİN’E ROKET CEYLANPINAR’A HAVAN SALDIRISI

Barış Pınarı harekâtının başlamasının ardından YPG’li teröristler, Suriye’nin Kamışlı kentinden sınırın karşısındaki Mardin’in Nusaybin ilçesine roketli saldırıda bulundu. Nusaybin’e atılan roketlerden biri Yıldırım İlkokulu’na, biri Yeşilkent Mahallesi’ndeki Doğan Sitesi’nde 5’inci katta bulunan daireye, biri karakola, diğerleri de boş arazilere isabet etti. Roketin isabet ettiği Kışla Mahallesi Hayat Sokak’ta 3 kişi yaralandı. Sınır hattındaki askeri birlikler ise Kamışlı’daki teröristlerin bulunduğu alanı top atışına tuttu. Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine de terör örgütü PKK/YPG tarafından saldırı düzenlendi. Teröristler Resulayn’dan Ceylanpınar’a 2 havan mermisi attı. Havan mermileri ilçe merkezine düştü. Bu saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Dün gece ayrıca Akçakale’deki üç eve, Karkamış’ta ise boş araziye havan mermileri düştü. Resulayn’daki terör örgütü mensuplarının sınıra yakın bölgelerde lastik yaktıkları, ateşler nedeniyle gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü.

Barış Pınarı harekâtı nedeniyle Şanlıurfa’nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç ve Birecik ilçesinde sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitim pazartesi gününe kadar ara verildi. Mardin’in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde, Gaziantep’in Karkamış ilçesinde de okullar bugün tatil edildi.

MSB PAYLAŞIMI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), harekâtın başlamasından 1 saat 12 dakika sonra saat 17.12’de ilk açıklamayı yaptı. Açıklamada, “Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekâtı saat 16.00’da uygulanmaya başlanmıştır” denildi.

SADECE TERÖRİSTLER HEDEF ALINIYOR

MSB’den yapılan ikinci açıklamada harekâtın BM Sözleşmesi’nin 51’inci maddesinde yer alan ‘meşru müdafaa hakkı’ çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği belirtildi. Ayrıca “Harekâtta sadece teröristlerin hedef alındığı, sivil/masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir” denildi.