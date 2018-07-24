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Kocasının Tecavüzcü Olduğunu Öğrenince...

Kocasının 20 yaşında genç bir kıza tecavüz ettiğini öğrenince hayattan soğudu ve her şeyden vazgeçti. Kübra isimli genç kadın, kocası Murat ile boşanmaya karar verdiği aşamada kocasının 20 yaşındaki bir kadına tecavüz ettiği gerçeğini öğrenince 1 milyon 100 bin liralık tazminatı da almaktan vazgeçerek mahkemeye 'hiç bir şey istemiyorum sadece boşanmak istiyorum' dedi.

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Kocasının Tecavüzcü Olduğunu Öğrenince...

Kocasının 20 yaşında genç bir kıza tecavüz ettiğini öğrenince hayattan soğudu ve her şeyden vazgeçti. Kübra isimli genç kadın, kocası Murat ile boşanmaya karar verdiği aşamada kocasının 20 yaşındaki bir kadına tecavüz ettiği gerçeğini öğrenince 1 milyon 100 bin liralık tazminatı da almaktan vazgeçerek mahkemeye 'hiç bir şey istemiyorum sadece boşanmak istiyorum' dedi.

24 Temmuz 2018 Salı 08:30
Kocasının Tecavüzcü Olduğunu Öğrenince...

Kocasının 20 yaşında genç bir kıza tecavüz ettiğini öğrenince hayattan soğudu ve her şeyden vazgeçti.  Kübra isimli genç kadın, kocası Murat ile boşanmaya karar verdiği aşamada kocasının 20 yaşındaki bir kadına tecavüz ettiği gerçeğini öğrenince 1 milyon 100 bin liralık  tazminatı da almaktan vazgeçerek mahkemeye 'hiç bir şey istemiyorum sadece boşanmak istiyorum' dedi.

Murat ve Kübra çifti 2014 yılında büyük bir aşkla evlendiler ancak anlaşamadıkları gerekçesi ile mahkemeye başvurup boşanmak istediklerini belirttiler. Tam bu aşamada iken Murat D. 20 yaşındaki Macaristan uyruklu Erasmus öğrencisi R.S tecavüz etmek suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu gerçeği öğrendiğinde 1 milyon 100 bin liralık boşanma tazminatı isteyen Kübra D. bu acı gerçeğin karşısında hayatının en büyük şokunu yaşadı ve '' tazminattan vazgeçtim, sadece bu adamdan boşanmak istiyorum' dedi.

Tüm bu gerçek hayal kırıklıklarının üzerine eşi Murat D.'nin yabancı uyruklu iki çocuğu olduğunu ve yıllarca bunu kendisinden gizlediğini de öğrendi. Tüm bunları sindirmeye çalışırken 2014 yılında yaptıkları düğünde eşi Murat D'nin kendisine taktığı tüm düğün altınlarının da sahte olduğunu öğrendi.

Genç kadın hayattan soğudu ve her şeyden vazgeçti.

Mahkeme karşılıklı olarak birbirilerinden hiçbir şey talep etmeyen çiftlerin boşanmasına karar verdi.

Kaynaklar;
Vatan Gazetesi

KPSSCAFE.COM.TR | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.07.2018 08:55
Anahtar Kelimeler:
TecavüzcüBoşanma1 Milyon 100 Bin Lira
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SADAKAT 3 saat önce

MAALESEF ÖYLE BİR ZAMANDA YAŞIYORUZ Kİ KİME NASIL VE NE KADAR GÜVENECEĞİMİZİ BİLEMİYORUZ. EVLENECEK YAŞTAYIM AMA BU ÖRNEKLERİ GÖRÜNCE KAYGILANMIYOR DEĞİLİM. UMARIM BÖYLELERİ EN KISA ZAMANDA ISLAH OLUR VE BÖYLESİNİN KARŞIMA ÇIKMAMASI EN BÜYÜK TEMENNİMDİR.

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