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Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı!

Beyaz TV kanalında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programında şoke eden bir aldatma hikayesi anlatıldı. İsmini vermek istemeyen bir izleyici, kocasını bir akrabasının eşiyle banyoda bastığını itiraf etti. İşte her satırı dehşete düşüren o aldatma hikayesi...

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Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı!

Beyaz TV kanalında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programında şoke eden bir aldatma hikayesi anlatıldı. İsmini vermek istemeyen bir izleyici, kocasını bir akrabasının eşiyle banyoda bastığını itiraf etti. İşte her satırı dehşete düşüren o aldatma hikayesi...

28 Eylül 2018 Cuma 11:43
Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı!

Beyaz TV kanalında hafta içi her gün saat 11:15'te yayınlanmaya başlayan 'Hayatta Her Şey Var' isimli programda kan donduran bir aldatma hikayesi gündeme geldi. İsmini vermek istemeyen bir izleyici, canlı yayına bağlanarak kocasının kendisini akrabasının eşiyle aldattığını itiraf etti. Kocasıyla kadını banyoda yakaladığını öne süren izleyici şunları aktardı;

"Kocamın kardeşi kadar yakın olduğu bir akrabası, eşiyle birlikte bize misafirliğe gelmişlerdi. Adam, işi olduğu için eşini bize bırakıp dışarı işlerini halletmeye çıkmıştı. Biz de evde uyuyorduk. Uyandığımda eşimin yanımda olmadığını fark ettim.

Sonra bir baktım ki eşim, akrabasının eşiyle banyoda çıplaktı. Onları öyle gördüğümde hiç bir şey diyemedim. Çünkü söyleseydim beni öldürürlerdi. Ses çıkarsam herkese duyurabilirdim. Fakat duyulmaması için salağa yattım."

Sunucunun 'O kadını bir daha eve alma' sözleri üzerine izleyici şunları söyledi; "Ben o kadını eve almasam eşim ara ara gidip onlarda kalıyor. Çok yakın akraba oldukları için de kimse şüphelenmiyor." ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 28.09.2018 11:56
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