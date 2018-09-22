kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın tahliye edildi

Pendik’te 6 Nisan 2018 tarihinde tartıştığı kocası 36 yaşındaki Sedat Filiz’i av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen 34 yaşındaki Betül Filiz’in “haksız tahrik altında eşi kasten öldürme” suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu altıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Betül Filiz cezaevinden getirilirken, avukatı Serdar Sağır da salonda hazır bulundu. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın “eşi kasten öldürme” eylemini maktulün haksız eylemlerinden dolayı gerçekleştirdiğini belirtti.

Maktulün eşi olan sanığa ve çocuklarına karşı daha önce birçok defa kötü muamelelerde bulunduğunu, şiddet uyguladığı, aşağılayıcı hakaretler sarfettiği olay gecesi ise uyuşturucu madde kullanan maktulün, satın aldığı av tüfeğini başucuna koyduğunu anlattı.

Mütalaada, sanığın kendisini, çocuklarını ve ailesini korumak için kocasının başucundaki av tüfeğini almaya çalışırken kazayla ateş alması sonucu ölüm olayın meydana geldiği kaydedildi. Savcı, sanık Betül Filiz’in eylemi taksirle işlediğini gerekçe göstererek hakkında ceza verilmesine yer olmadığını vurguladı.

Mahkemede son sözü sorulan sanık Betül Filiz, “Kasten öldürmedim. Av tüfeğini yanından almak isterken bu olay oldu. Mağdur durumdayım, çocuklarıma bakacak kimse yoktur” ifadelerini kullandı.

İNDİRİMLİ CEZA VE TAHLİYE

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Betül Filiz’i eşi Sedat Filiz’i ‘taksirle öldürme’ suçundan 2 yıl hapse çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, cezada iyi hal indirimi uygulayarak sanığın 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanık Betül Filiz, kararın açıklanmasıyla birlikte tahliye edildi.

Kaynaklar; Haber 7

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