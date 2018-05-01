Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Kocasından Boşanan Kadın Öğretmen Erkek Öğrencisine..

Konya'da tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı. Bir kadın öğretmen, boşanma davası devam ederken erkek öğrencisi ile mesajlaşmaya başladı.

banner396

Kocasından Boşanan Kadın Öğretmen Erkek Öğrencisine..

Konya'da tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı. Bir kadın öğretmen, boşanma davası devam ederken erkek öğrencisi ile mesajlaşmaya başladı.

01 Mayıs 2018 Salı 18:19
Kocasından Boşanan Kadın Öğretmen Erkek Öğrencisine..

Tüyler ürperten haberin adresi Konya oldu. 

Edinilen son dakika bilgilerine göre Konya'da öğretmen ile erkek öğrencisi arasında yaşanan ve daha sonra ortaya çıkan mesajlaşma, hem boşanma hem de tazminat cezas ile sona erdi. D.D isimli bir öğretmenin. öğrencisine müstehcen içerikli yolladığı mesaj ve fotoğrafları fark eden ve kendisi gibi öğretmen eşinin açtığı davada mahkeme, boşanmalarının yanı sıra D.D.'yi eski kocasına 20 bin TL'lik tazminat ödemeye de mahkum etti.

BOŞANMA DAVASI DEVAM EDERKEN...

Konya'da meydana gelen feci  olayda, bir lisede İngilizce öğretmenliği yapmakta olan D.D., kendisi gibi öğretmen olan eşi arasında boşanma davası sürdüğü sırada iddiaya göre bir erkek öğrencisiyle yakınlaşmaya başladı.

MÜSTEHCEN MESAJLAR VE ÇIĞLAK FOTOĞRAFLAR

Sık yaşanan telefonlaşmaların ve mesajlaşmalardan sonra D.D., müstehcen yazışmalar yaptığı öğrencisine ayrıca çıplak fotoğraflarını da gönderdi.

KOCA DURUMU FARKEDİNCE ÖĞRENCİYİ UYARDI

Durumu fark eden ve yaşanan olay sonrası çılgına dönen koca, önce öğrenciyi uyardı ve daha sonra eşi D.D. hakkında mahkemeye başvurdu. Aile mahkemesine başvuran koca, boşanma davaları sürdüğü sırada eşinin kendi kişisel haklarına saygısızlık yaptığını, edep dışı davranışta bulunduğunu, sadakat yükümlülüğünü yerine getirmediğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

200 BİN LİRALIK DAVA AÇTI

Hem boşanmak istedi hem de 200 bin TL tazminat talep etti. D.D. ise mahkemede eşinin kendisiyle ilgilenmemesi ve şiddet uygulamasından dolayı bunları gerçekleştirdiğini anlattı. Bunun yanı sıra D.D. de eşine karşı boşanma davası açtı ve tazminat talep etti.

Davayı gören aile mahkemesi, çiftin boşanmasına karar verdi. Ancak D.D.'nin açtığı davaları reddetti. Mahkeme, D.D.'nin, öğretmen eşine 20 bin TL tazminat ödemesine de karar verdi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaTacizKadın öğretmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji Uyardı: O İllere Yağmur Geliyor
Meteoroloji Uyardı: O İllere Yağmur Geliyor
YSK'dan Flaş 100 Bin İmza Açıklaması
YSK'dan Flaş 100 Bin İmza Açıklaması
'89 Yaşındaki Adamın 8 Yaşındaki Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarı' Davasında Flaş Gelişme
'89 Yaşındaki Adamın 8 Yaşındaki Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarı' Davasında Flaş Gelişme

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim