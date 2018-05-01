Kocasından Boşanan Kadın Öğretmen Erkek Öğrencisine..

Tüyler ürperten haberin adresi Konya oldu.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Konya'da öğretmen ile erkek öğrencisi arasında yaşanan ve daha sonra ortaya çıkan mesajlaşma, hem boşanma hem de tazminat cezas ile sona erdi. D.D isimli bir öğretmenin. öğrencisine müstehcen içerikli yolladığı mesaj ve fotoğrafları fark eden ve kendisi gibi öğretmen eşinin açtığı davada mahkeme, boşanmalarının yanı sıra D.D.'yi eski kocasına 20 bin TL'lik tazminat ödemeye de mahkum etti.

BOŞANMA DAVASI DEVAM EDERKEN...

Konya'da meydana gelen feci olayda, bir lisede İngilizce öğretmenliği yapmakta olan D.D., kendisi gibi öğretmen olan eşi arasında boşanma davası sürdüğü sırada iddiaya göre bir erkek öğrencisiyle yakınlaşmaya başladı.

MÜSTEHCEN MESAJLAR VE ÇIĞLAK FOTOĞRAFLAR

Sık yaşanan telefonlaşmaların ve mesajlaşmalardan sonra D.D., müstehcen yazışmalar yaptığı öğrencisine ayrıca çıplak fotoğraflarını da gönderdi.

KOCA DURUMU FARKEDİNCE ÖĞRENCİYİ UYARDI

Durumu fark eden ve yaşanan olay sonrası çılgına dönen koca, önce öğrenciyi uyardı ve daha sonra eşi D.D. hakkında mahkemeye başvurdu. Aile mahkemesine başvuran koca, boşanma davaları sürdüğü sırada eşinin kendi kişisel haklarına saygısızlık yaptığını, edep dışı davranışta bulunduğunu, sadakat yükümlülüğünü yerine getirmediğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

200 BİN LİRALIK DAVA AÇTI

Hem boşanmak istedi hem de 200 bin TL tazminat talep etti. D.D. ise mahkemede eşinin kendisiyle ilgilenmemesi ve şiddet uygulamasından dolayı bunları gerçekleştirdiğini anlattı. Bunun yanı sıra D.D. de eşine karşı boşanma davası açtı ve tazminat talep etti.

Davayı gören aile mahkemesi, çiftin boşanmasına karar verdi. Ancak D.D.'nin açtığı davaları reddetti. Mahkeme, D.D.'nin, öğretmen eşine 20 bin TL tazminat ödemesine de karar verdi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA