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Kocaeli'ndeki Sel Felaketinde 8 Kişi Mahsur Kaldı!..

KOCAELİ’de akşam 16:00 saatlerinde ani bir şekilde bastıran sağanak yağmur yağışı yaşamı felç etti. Cadde ve sokaklar adeta akarsuya dönerken, Gebze ilçesinde sera ve bahçelerde yüksek yerlere tırmanan 10 kişi, mahsur kaldı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 2’si çocuk, 1’i kadın 3 kişi botla kurtarılırken, diğer 8 kişiyi kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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Kocaeli'ndeki Sel Felaketinde 8 Kişi Mahsur Kaldı!..

KOCAELİ’de akşam 16:00 saatlerinde ani bir şekilde bastıran sağanak yağmur yağışı yaşamı felç etti. Cadde ve sokaklar adeta akarsuya dönerken, Gebze ilçesinde sera ve bahçelerde yüksek yerlere tırmanan 10 kişi, mahsur kaldı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 2’si çocuk, 1’i kadın 3 kişi botla kurtarılırken, diğer 8 kişiyi kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

27 Temmuz 2018 Cuma 21:01
Kocaeli'ndeki Sel Felaketinde 8 Kişi Mahsur Kaldı!..

Kocaeli / İzmit’de akşam 16:00 saatlerinde ani bir şekilde bastıran sağanak yağmur yağışı yaşamı felç etti. Cadde ve sokaklar adeta akarsuya dönerken, Gebze ilçesinde sera ve bahçelerde yüksek yerlere tırmanan 10 kişi, mahsur kaldı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 2’si çocuk, 1’i kadın 3 kişi botla kurtarılırken, diğer 7 kişiyi kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kocaeli genelinde akşam saatlerinde etkili bir şekilde başlayan ve devam eden sağanak yağmur nedeniyle sel baskınları, su taşkınları yaşandı. Şehir merkezinde binaların bodrum katlarını ve işyerlerini su bastı. Cadde ve sokaklar yoğun yağışla adeta akarsuya döndü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen ekipler, tıkanan rögar kapaklarını açarak oluşan su birikintilerini gidermeye çalıştı. Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servis’in önünü de su bastı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri motopomp kurarak hastane önünde biriken suları çekmeye başladı. Birçok araç ve motosiklet de sular altında kaldı.

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Son Güncelleme: 27.07.2018 21:38
Anahtar Kelimeler:
KocaeliSel Felaketi8 Kişi
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