Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı

Kocaeli'ye bağlı Gebze ilçesinde 39 yaşındaki M.S. balkondan atlayıp kaçan, eşiyle birlikte olduğunu öne sürdüğü köylüsü E.S.'yi yakalayıp, boğazından ve başından bıçaklayarak yaraladı.

Korkunç olay, öğleden sonra, Gebze ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. 39 yaşındaki M.S., kardeşi M.S. ile birlikte eve geldi. M.S. kapıyı çaldığında eşi 33 yaşındaki E.S. "Bekle üzerimi giyiniyorum" diye seslendi.

Şüphelenip evin girişinden sokağa çıkan M.S., köylüsü E.S.'nin birinci kattaki evinin balkondan atlayıp kaçtığını gördü. M.S. peşine düştüğü E.S.'yi 200 metre ileride yakaladı. M.S. üzerindeki bıçağı çıkartarak eşiyle birlikte olduğunu öne sürdüğü E.S.'nin boğazına ve başına sapladı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan, boğazında 2 santim, başında da 2 santim kesik olan E.S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis, olay sonrası M.S.'yi gözaltına aldı.

Kaynaklar ; Demirören Haber Ajansı

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