Kocaeli'de Suriyeli Tacizci Gerginliği! 3. Kez Gözaltına Alındı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde esnaflık yapan bir kadını taciz ettiği iddia edilen Suriyeli şahıs, 2 defa gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılmıştı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itirazın ardından gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Olay 4 Mayıs 2018 tarihinde Osmangazi Mahallesi'nde meydana gelmişti. Elde edilen bilgilere göre Z.L. isimli bir kadını taciz ettiği iddia edilen Darıca'da toptancılık yapan Suriye uyruklu M.S.S. isimli şahıs kadını darp etmiş daha sonra şikayet üzerine yakalanarak gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Olaydan iki gün sonra tekrar aynı kadının dükkanın etrafında dolaşan Suriyeli , mahallelinin ikazı sonucu oradan uzaklaşmış daha sonra tanıdıklarıyla mahalleye dönerek kavga başlatmıştı.

Mahalleli tarafından darp edilen şahıslar olay yerinden kaçmıştı. Yaşanan olaydan sonra tekrar gözaltına alınan M.S.S. işlemlerin ardından ikinci kez salıverilmişti. M.S.S'nin ikinci kez salıverilmesine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. Bunun üzerine tekrar hakim karşısına çıkan M.S.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.