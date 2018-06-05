Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Kocaeli'de Korkunç Olay: 20 Kişi 17 Yaşındaki Kıza .

Son dakika haberi Kocaeli'den geldi. Kandıra'da meydana gelen korkunç olayda 20 kişinin 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

banner396

Kocaeli'de Korkunç Olay: 20 Kişi 17 Yaşındaki Kıza .

Son dakika haberi Kocaeli'den geldi. Kandıra'da meydana gelen korkunç olayda 20 kişinin 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

05 Haziran 2018 Salı 10:59
Kocaeli'de Korkunç Olay: 20 Kişi 17 Yaşındaki Kıza .

Kocaeli'de tüyleri diken diken eden olay yaşandı.

Biz böyle haberler yazmaktan bıktık, elimiz yazmaya gitmiyor ama olayın duyulması ve tacizcilerin cezasını bulması gerekiyor. Edinilen son dakika bilgilerine göre, Kocaeli'ye bağlı Kandıra ilçesinde meydana gelen olayda, 17 yaşında olduğu öğrenilen E.A. isimli kız, karın ağrısı, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti ile hastaneye gitti. Hastanede kız için yapılan tetkikler sonucunda genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine güvenlik güçleri henüz reşit olmayan 17 yaşındaki E.A.'nın ifadesine başvurdu.

20'DEN FAZLA KİŞİ DEFALARCA İSTİSMARDA BULUNMUŞ

Hastane polislerine durumun bildirilmesi üzerine genç kız, ifadesi alınmak üzere merkeze götürüldü. Psikolog eşliğinde ifadesi alınan 17 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti açıkladı. Genç kız iifadesinde daha önceden kendisine 20'den fazla kişinin cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Bu ifade üzerine harekete geçen ekipler,  kıza cinsel istismarda bulunan 20'den fazla kişiye operasyon düzenledi ve gözaltına aldı. 17 yaşındaki genç kız ise devlet tarafından koruma altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaCinsel IstismarHaberTaciz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Batman'da Hainler Saldırdı! Bir Korucu Yaralandı
Batman'da Hainler Saldırdı! Bir Korucu Yaralandı
Ankara'da Parkta Oturanlara Ateş Açıldı! Yaralılar Var
Ankara'da Parkta Oturanlara Ateş Açıldı! Yaralılar Var
Bakanlıktan Açıklama: Terörist Başının İade Belgeleri CHP Heyetine İnceletildi
Bakanlıktan Açıklama: Terörist Başının İade Belgeleri CHP Heyetine İnceletildi

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim