Kocaeli'de Korkunç Olay: 20 Kişi 17 Yaşındaki Kıza .

Kocaeli'de tüyleri diken diken eden olay yaşandı.

Biz böyle haberler yazmaktan bıktık, elimiz yazmaya gitmiyor ama olayın duyulması ve tacizcilerin cezasını bulması gerekiyor. Edinilen son dakika bilgilerine göre, Kocaeli'ye bağlı Kandıra ilçesinde meydana gelen olayda, 17 yaşında olduğu öğrenilen E.A. isimli kız, karın ağrısı, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti ile hastaneye gitti. Hastanede kız için yapılan tetkikler sonucunda genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine güvenlik güçleri henüz reşit olmayan 17 yaşındaki E.A.'nın ifadesine başvurdu.

20'DEN FAZLA KİŞİ DEFALARCA İSTİSMARDA BULUNMUŞ

Hastane polislerine durumun bildirilmesi üzerine genç kız, ifadesi alınmak üzere merkeze götürüldü. Psikolog eşliğinde ifadesi alınan 17 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti açıkladı. Genç kız iifadesinde daha önceden kendisine 20'den fazla kişinin cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Bu ifade üzerine harekete geçen ekipler, kıza cinsel istismarda bulunan 20'den fazla kişiye operasyon düzenledi ve gözaltına aldı. 17 yaşındaki genç kız ise devlet tarafından koruma altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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