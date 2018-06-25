Kocaeli'de Korkunç Kaza! Tır, Otomobile Çarptı! 6 Yaralı Var

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tır ile otomobil çarpıştı, kazada 2'si çocuk 6 kişinin yaralandığı öğrenildi. Elde edilen bilgilere göre, Körfez D-100 Karayolunun İstanbul istikametine seyir halindeki Aydın Akbaş idaresindeki konteyner yüklü tır, Mehmet Beşmiş idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan 48 yaşındaki Suzan, 47 yaşındaki Rahime, 9 yaşındaki Dilan ve 7 yaşındaki Ramazan Beşmiş ile Tır sürücüsü Akbaş yaralandılar. Çarpmanın etkisiyle otomobilin arka koltuğunda sıkışan iki kişi ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza bölgesine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahelesi yapılan yaralı vatandaşlar, ambulanslarla Darıca Farabi Devlet Hastanesi ve Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Otomobildeki yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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