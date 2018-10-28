kktc bu fotoğrafı konuşuyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde gün ortasında açık havada çekilen, Türkiye'deki Toros Dağları'nın net bir şekilde görüntülendiği fotoğraf, Kıbrıs'ın gündemine oturdu.

Kıbrıs'ın Girne kentinden bir vatandaş tarafından çekilen bir fotoğraf sosyal medyada paylaşılınca, büyük ilgi gördü. Gün ortasında açık havada çekilen, yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Toros Dağları'nın net bir şekilde görüldüğü fotoğraf, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı ve yorum yağmuruna tutuldu. 'Anavatan Türkiyemiz net görülüyor' yorumları yapılırken Milletvekili Ersin Tatar da "Türkiyemizin Toros Dağları net gözüküyor" ifadeleriyle fotoğrafı takipçileri ile paylaştı.

''TÜRKİYE KIBRIS'A GİTTİKÇE YAKLAŞIYOR MU?''

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önde gelen basın mensuplarından biri olan Ahmet Tolgay, "Türkiye Kıbrıs'a gittikçe yaklaşıyor mu ne?" diye sorarken, bir diğer basın mensubu olan Kartal Harman ise "Kimilerinin hoşuna, kimilerinin zoruna gider. Anavatan yanıbaşımızda" yorumunda bulundu.

İşte o fotoğraf;

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