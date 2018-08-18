kızını yeğenine sattı

Türkiye’ye kaçak yollardan girip kaçak yaşamaya devam eden Afganlı kız N.R. (14) babası tarafından 8 bin dolar para karşılığında kuzeni 25 yaşındaki Bahredin Rasuli’ye satıldı. 14 Yaşındaki N.R. cinsel istismara da uğradı. Kızının para karşılığında satılmasına karşı çıkan annesi kocasından şiddet görerek evden atıldı. Anne polise giderek durumu anlattı ve şikayetçi oldu. Şikayeti değerlendiren ve soruşturan polisler baba ve kuzeni tutukladı.

Afgan uyruklu 36 yaşındaki Hancan Resuli ile imam nikahlı eşi 28 yaşındaki Meryem Resuli, 3 çocuklarıyla birlikte 2 yıl önce kanun dışı, kaçak yollarla İran üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı. İstanbul Zeytinburnu’nda köhne bir eve yerleşen afganlı aile, buldukları işlerde yine yasa dışı yollarla çalışırken 14 yaşındaki kızları N.R. ile kardeşi bir tekstil fabrikasında işe başladı. Geçtiğimiz günlerde polise başvuran anne Meryem Resuli, kocasının yeğeni Bahredin Rasuli’ye kızları N.R.’yi 8 bin dolar karşılığında sattığını söyleyerek şikayetçi oldu; satışa karşı çıkınca şiddet uygulanarak evden atıldığını ileri sürdü.

İhbar üzerine polisin bulduğu 14 yaşındaki N.R., Çocuk İzlem Merkezi’nde ifadesi alındı. İfadesinde “Babam, amcamın oğlu ile beni nişanladı. İstemediğimi söyledim, dövdü ve öldürmekle tehdit etti. Annemin haberi yoktu, sonradan öğrendi. Bahredin Rasuli ile evde yalnız kaldığımızda bana sahip olmaya çalıştı.Farklı bir günde ise babam ve kardeşim camiye gittiğinde zorla ilişkiye girdi. Babamdan ve Bahredin Rasuli’den şikayetçiyim.” ifadelerini kullandı

Soruşturmanın yürütülmesinde sorumlu olan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Hancan Resuli ve Bahredin Rasuli’yi tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk etti. Bahredin Rasuli aylık 2 bin liraya Konya’da çobanlık yaptığını ve akrabalarını görmek için İstanbul’a geldiğini belirterek, “Kültürümüzde başlık parası var. Amcam Hancan Resuli ‘4 bin dolar bana ver, evlendikten sonra da 4 bin dolara kızıma altın alırsın’ dedi, ben de kabul ettim” dedi, tecavüz iddiasını kabul etmedi.

Hancan Resuli ise kızının rızasını aldığını iddia ederek şunları söyledi: “Hangi baba böyle bir şey yapar? Ben kızımın, eşimin anlattıklarına inanmıyorum. Tecavüz hadisesi olduğunu düşünmüyorum. İnandırıcı olsun diye bacağındaki morlukları kızım kendisi yapmış olabilir. Bahredin’den nişan için bin dolar aldım. Anlaşmamız 8 bin dolardı. 4 bin doları başlık parası, geri kalanı ise kızımın takacağı altınlar içindi” dedi.

Tutuklanan Hancan Resuli ve Bahredin Rasuli cezaevine gönderildi.

Anne ve kızı sınır dışı edilmek üzere yetkililer tarafından koruma altına alındı. Bakanlık tarafından izin verilirse sınır dışı edilmeyecek, sabit ikamet ile Türkiye'de korunaklı bir şekilde yaşamaları için tüm işlemler yapılacak.

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