Kızını Hamile Bırakan Babaya 30 Yıl...

İnsanlıktan utandıran olay 2017 yılında Kütahya'da yaşandı. 2017 yılında 17 yaşındaki kızı A.K.'yi hamile bıraktığı gerekçesiyle yargılanan 45 yaşındaki Yılmaz K. hakkında Birinci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 45 yıl hapis cezası kararı, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Yedinci Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Temyiz duruşmasına tutuklu bulunduğu Kütahya E Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan 45 yaşındaki Yılmaz K., sürekli alkol aldığını ve olayı hatırlamadığını iddia ederek, 'Bana komplo kuruldu" şeklinde savunma yaptı. Yerel mahkemenin kararını bozan yedinci Ceza Dairesi tarafından Yılmaz K.'nin 30 yıl hapis cezasına çarptırılması gerektiğine oy birliğiyle karar verildi.

2017 yılında yaşanan iğrenç olay eşinden boşandıktan sonra çocuklarıyla birlikte yaşamaya başlayan ve çobanlık yapan 45 yaşındaki Yılmaz K., 17 yaşındaki kızı A.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 15 Haziran 2017 tarihinde tutuklandı. Bu aşamada A.K.'nin, babasından hamile kaldığı ortaya çıktı. Kütahya Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava görülürken, kızın hamileliğinin sona erdirilmesi için operasyon gerçekleştirildi. Fetüsten alınan DNA örneği, Yılmaz K.'nin DNA örneği ile karşılaştırılması neticesinde sanığın yüzde 99.99 biyolojik baba olduğu tespit edildi. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Yılmaz K.'ye 45 yıl hapis cezası verdi. Yerel mahkemenin kararı, temyize götürüldü.

"BÖYLE BİR ŞEY YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Temyize gelen dosya, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Yedinci Ceza Dairesi'nde görüşüldü. Burada yapılan duruşmalı yargılamaya Yılmaz K., tutuklu bulunduğu Kütahya E Tipi Cezaevi'nden SEGBİS ile bağlandı. Eski savunmalarını tekrarlayan Yılmaz K., kendisine komplo kurulduğunu iddia edip, suçlamaları reddetti. Yılmaz K., "Bir suçtan dolayı cezaevinde yattım. 3 ay kadar temizlik işinde çalıştım. Sonra köyüme giderek, çobanlık yapmaya başladım. Ben sürekli alkol alıyordum. Böyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum, mümkün değil yani. Evde 3 kişi kalıyorduk. Evde alkol alırdım, sağa sola zarar verdiğimi hatırlamıyorum. Ben kızımla cinsel ilişkiye kalkışmadım. Sonuçta evladım. Mide bulantısı oldu, eniştesiyle şehre gönderdim. Şurup verip, eve göndermişler. Bir süre sonra yeniden doktora gittiler. Karakola getirildiğimde hamile olduğunu duyunca şok oldum" şeklinde ifadelerini yineledi.

BABAM BENİMLE 5-6 DEFA BİRLİKTE OLDU"

Babası Yılmaz K.'yi suçlayan ve halen devlet korumasında olan A.K. ise SEGBİS ile psikolog gözetiminde duruşmaya bağlanarak, "Geceleyin yanıma geldi. Tehdit etti. Birlikte olmazsam nişanlımla beni ayıracağını ve üzerime suç atacağını söyledi. Zoru zoruna rıza gösterdim. Nişanlımdan da ayrıldım. Babam benimle 5- 6 defa birlikte oldu. Korkumdan kimseye anlatamadım. Bir seferinde küçük kardeşim şahit oldu. Yanıma geldiğinde babamı gördü. Babam, 'Ablan rüya görmüş, ona geldim' diyerek, yanımdan gitti. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

YEREL MAHKEMENİN KARARINA BOZMA

Yerel mahkemenin 45 yıl hapis cezası kararını bozan Bursa Adliye Mahkemesi Yedinci Ceza Dairesi tarafından Yılmaz K.'nin, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan önce 16 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Eylem öz kıza gerçekleştirildiği gerekçesiyle ceza, 24 yıla çıkarıldı. Birden fazla cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle ise tutuklu sanık Yılmaz K.'nin hapis cezası, oy birliğiyle 30 yıla çıkarıldı.

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