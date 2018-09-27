Kız Yurdunda Korkutan Yangın!

Yangın, bir kız yurdunun yemekhanesinin bulunduğu binanın çatı katında çıktı. Ajanslara yansıyan bilgiye göre, yurdun yemekhanesi, çamaşırhanesi ve kazan dairesinin bulunduğu binada yapılan izolasyon çalışmasından sonra binanın çatısında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıdaki yangına müdahale etti. Yangın esnasında yurtta bulunan çok sayıda öğrencinin de dumandan etkilendiği bilgisi paylaşıldı. Dumandan etkilenen öğrencilere ilk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saattir yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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