Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Kız Öğrenci Yurdunda Gece Korkutan Olay: Yurda Giren Kişi..

Aydın'da bulunan bir kız öğrenci yurdunda önceki gece panik dolu anlar yaşandı. Olay, bir kızın gece 04.00'da su içmek için kalkması ile ortaya çıktı.

banner396

Kız Öğrenci Yurdunda Gece Korkutan Olay: Yurda Giren Kişi..

Aydın'da bulunan bir kız öğrenci yurdunda önceki gece panik dolu anlar yaşandı. Olay, bir kızın gece 04.00'da su içmek için kalkması ile ortaya çıktı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 13:58
Kız Öğrenci Yurdunda Gece Korkutan Olay: Yurda Giren Kişi..

Aydın'da bir kız yurdunda korkutan anlar yaşandı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Efeler İlçesi’ndeki özel bir kız yurduna sabaha karşı 04.00 sularında bir kişi girdi. Gece su içmek için kalkan kız öğrencilerden birinin durumu farketmesi ve bağırması üzerine herkes olay yerinde toplandı. Farkedildiği ilk anda kız yurduna giren şahıs, yangın merdivenlerini kullanarak kaçtı. bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

O anları Hürriyet muhabirine anlatan öğrenciler, “Erkek şahıs yangın merdivenini kullanarak arkadaşımızın odasına kadar girmiş. Biz arkadaşımızın çığlığıyla uyandık ve hemen odaya koştuk. Erkek şahıs paniğe kapılıp odadaki eşyalara çarptı sonra yangın merdivenini kullanıp olay yerinden kaçtı” ifadelerini kullandı.

Olayın hırsızlık amaçlı olmayabileceğini söyleyen yurt sahibi Yiğit Olur ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Güvenlik kameralarından eşkâl tespiti yapıldı. Yurdumuza giren şahsın öğrencilerimizden birine platonik âşık olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü farklı zamanlara yurdun izlendiği yönünde bilgiler var. Farklı birimlerden polis ekipleri olayı tüm yönüyle araştırıyor”

VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Yurtta güvenlik açığı olduğunu savunan veliler ise yurt yönetimine tepki gösterdi. Yaşadıklarını anlatan bir veli, şu açıklamalarda bulundu:

“Yurt 2 bloktan oluşuyor ancak güvenlik elemanı yok. Biz defalarca güvenlik görevlisi tutulmasını istedik ancak gereken yapılmadı. Buradaki çocuklarımızın canı tehlikeye giriyor ama ortada müdahale edecek kimse yok."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.04.2018 14:00
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaEfelerKız Yurdu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aç Kalan Boz Ayı Binaya Girdi! Vatandaşlar Panik Yaşadı
Aç Kalan Boz Ayı Binaya Girdi! Vatandaşlar Panik Yaşadı
Terör Sevicisi Yunanistan Hükümeti Fetullahçı Teröristleri Salıvermeye Hazırlanıyor!
Terör Sevicisi Yunanistan Hükümeti Fetullahçı Teröristleri Salıvermeye Hazırlanıyor!
Kaymakam Safitürk'ü Şehit Eden Zanlı Duruşmada Kendini Yaktı
Kaymakam Safitürk'ü Şehit Eden Zanlı Duruşmada Kendini Yaktı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim