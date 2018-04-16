Kız Öğrenci Yurdunda Gece Korkutan Olay: Yurda Giren Kişi..

Aydın'da bir kız yurdunda korkutan anlar yaşandı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Efeler İlçesi’ndeki özel bir kız yurduna sabaha karşı 04.00 sularında bir kişi girdi. Gece su içmek için kalkan kız öğrencilerden birinin durumu farketmesi ve bağırması üzerine herkes olay yerinde toplandı. Farkedildiği ilk anda kız yurduna giren şahıs, yangın merdivenlerini kullanarak kaçtı. bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

O anları Hürriyet muhabirine anlatan öğrenciler, “Erkek şahıs yangın merdivenini kullanarak arkadaşımızın odasına kadar girmiş. Biz arkadaşımızın çığlığıyla uyandık ve hemen odaya koştuk. Erkek şahıs paniğe kapılıp odadaki eşyalara çarptı sonra yangın merdivenini kullanıp olay yerinden kaçtı” ifadelerini kullandı.

Olayın hırsızlık amaçlı olmayabileceğini söyleyen yurt sahibi Yiğit Olur ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Güvenlik kameralarından eşkâl tespiti yapıldı. Yurdumuza giren şahsın öğrencilerimizden birine platonik âşık olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü farklı zamanlara yurdun izlendiği yönünde bilgiler var. Farklı birimlerden polis ekipleri olayı tüm yönüyle araştırıyor”

VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Yurtta güvenlik açığı olduğunu savunan veliler ise yurt yönetimine tepki gösterdi. Yaşadıklarını anlatan bir veli, şu açıklamalarda bulundu:

“Yurt 2 bloktan oluşuyor ancak güvenlik elemanı yok. Biz defalarca güvenlik görevlisi tutulmasını istedik ancak gereken yapılmadı. Buradaki çocuklarımızın canı tehlikeye giriyor ama ortada müdahale edecek kimse yok."

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