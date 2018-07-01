Kız Öğrenci AYT Öncesi Okuldaki Tuvalette İntihara Kalkıştı

Son dakika haberi: Konya'da bir öğrenci, sınava gireceği okulda intihara kalkıştı.

Önceki gün gerçekleştirilen TYT'nin ardından bugün AYT oturumu için sınavlar Türkiye genelinde yapıldı. Konya'da bugün sınavdan hemen önce saat 10.00 sularında Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü'nde feci bir olay meydana geldi. Özel bir liseden mezun olduğu öğrenilen R.B. isimli öğrenci, YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı'na (AYT) gireceği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasına gitti.

Sınavın yapılacağı binaya giden R.B., salona gitti ve sırasına geçti. Sınav başlamadan önce tuvalete giden R.B., burada yanında getirdiği meyve bıçağını karnının sağ bölgesine saplayarak intihar etmeye çalıştı. Meyve bıçağını karnına sağlaması sonucu yaralanan genç kızı fark eden görevliler, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi ve ambulans çağırdı. Aynı kampüste bulunan Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan R.B.'nin karnında yaklaşık 2 santimetrelik kesik oluştuğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KEMERİNİN İÇ KISMINA SAKLAMIŞ

Yaşanan feci olay sonrası R.B., polise verdiği ilk ifadesinde dün yapılan Temel Yeterlilik Testi sınavının başarısız geçtiğini belirterek, ''Dün girdiğim sınavım başarısız geçti. Bugün girdiğim sınavım da kötü giderse ailem üzülecek ve onları mahcup edeceğimden korktum" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

R.B., meyve bıçağını kemerinin iç kısmına saklayarak arama noktasından geçtiğini söyledi.

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