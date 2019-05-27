Kıyıya vuran balık, büyük depremin habercisi mi ?

Güney Amerika ülkesi Peru'da 26 Mayıs 2019'da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Lagunas'ın 80 kilometre güneydoğusu olan 8 büyüklüğündeki depremin yerin 110 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

İlk belirlemelere göre bir kişinin yaşamını yitirdiği deprem nedeniyle bazı kentlerdeki binalar yıkılırken, bazılarında hasar oluştu.

Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yetkililerin depremden etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

8 büyüklüğündeki depremden yalnızca üç gün önce ülkenin Mancora kentinde yer alan Vichayito Plajı'nda kürek balığı görüldü.

8 büyüklüğündeki depremden yalnızca üç gün önce ülkenin Mancora kentinde yer alan Vichayito Plajı'nda kürek balığı görüldü.

Geçtiğimiz perşembe günü karaya vuran balığı bulan kişi, balığın fotoğrafını "Vichayito'da bu balığı kıyıda bulduk, umarız kazara kıyıya vurmuştur ve kötü bir olayın habercisi değildir" notu ile sosyal medyada paylaştı.

Bahsi geçen balık türü bölgede geçtiğimiz şubat ayında da görülmüş ve hemen ardından 22 Şubat 2019 tarihinde Ekvador'da 7.5 ve 1 Mart 2019'da Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Kürek balığının 11 metre uzunluğa kadar eriştiği biliniyor.

Balığın kıyıya vurması ve depremler arasındaki bağlantı hakkında bilimsel olarak bir kanıt bulunmuyor.

Peru'da meydana gelen 8 büyüklüğündeki deprem, şu an için 2019 yılının en büyük depremi olarak kayıtlara geçti.

Lagunas Belediye Başkanı Arri Pezo, depremin bölgede çok şiddetli hissedildiğini kaydetti

Yurimaguas kentinde çok sayıda eski binanın yıkıldığı ve elektrik kesintisi yaşandığı ifade edildi.

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