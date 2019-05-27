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Kıyıya vuran balık, büyük depremin habercisi mi ?

Güney Amerika ülkesi Peru'da 26 Mayıs'ta 2019'da meydana gelen 8 büyüklüğündeki depremin hemen öncesinde kıyıya vuran kürek balığı tartışma yarattı.

Kıyıya vuran balık, büyük depremin habercisi mi ?

Güney Amerika ülkesi Peru'da 26 Mayıs'ta 2019'da meydana gelen 8 büyüklüğündeki depremin hemen öncesinde kıyıya vuran kürek balığı tartışma yarattı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 10:41
Kıyıya vuran balık, büyük depremin habercisi mi ?

Güney Amerika ülkesi Peru'da 26 Mayıs 2019'da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kıyıya vuran balık, büyük depremin habercisi mi ?

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Lagunas'ın 80 kilometre güneydoğusu olan 8 büyüklüğündeki depremin yerin 110 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Kıyıya vuran balık, büyük depremin habercisi mi ?

İlk belirlemelere göre bir kişinin yaşamını yitirdiği deprem nedeniyle bazı kentlerdeki binalar yıkılırken, bazılarında hasar oluştu.

Kıyıya vuran balık, büyük depremin habercisi mi ?

Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yetkililerin depremden etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kıyıya vuran balık, büyük depremin habercisi mi ?

8 büyüklüğündeki depremden yalnızca üç gün önce ülkenin Mancora kentinde yer alan Vichayito Plajı'nda kürek balığı görüldü.

Kıyıya vuran balık, büyük depremin habercisi mi ?

8 büyüklüğündeki depremden yalnızca üç gün önce ülkenin Mancora kentinde yer alan Vichayito Plajı'nda kürek balığı görüldü.

Kıyıya vuran balık, büyük depremin habercisi mi ?

Geçtiğimiz perşembe günü karaya vuran balığı bulan kişi, balığın fotoğrafını "Vichayito'da bu balığı kıyıda bulduk, umarız kazara kıyıya vurmuştur ve kötü bir olayın habercisi değildir" notu ile sosyal medyada paylaştı.

Kıyıya vuran balık, büyük depremin habercisi mi ?

Bahsi geçen balık türü bölgede geçtiğimiz şubat ayında da görülmüş ve hemen ardından 22 Şubat 2019 tarihinde Ekvador'da 7.5 ve 1 Mart 2019'da Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Kıyıya vuran balık, büyük depremin habercisi mi ?

Kürek balığının 11 metre uzunluğa kadar eriştiği biliniyor.

Kıyıya vuran balık, büyük depremin habercisi mi ?

Balığın kıyıya vurması ve depremler arasındaki bağlantı hakkında bilimsel olarak bir kanıt bulunmuyor.

Kıyıya vuran balık, büyük depremin habercisi mi ?

Peru'da meydana gelen 8 büyüklüğündeki deprem, şu an için 2019 yılının en büyük depremi olarak kayıtlara geçti.

Kıyıya vuran balık, büyük depremin habercisi mi ?

Lagunas Belediye Başkanı Arri Pezo, depremin bölgede çok şiddetli hissedildiğini kaydetti

Kıyıya vuran balık, büyük depremin habercisi mi ?

Yurimaguas kentinde çok sayıda eski binanın yıkıldığı ve elektrik kesintisi yaşandığı ifade edildi.

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