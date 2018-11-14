Kıyamet Kopacak Diyen Öğretmen Kıyamet Tarihini Erteledi!

11 Kasım'da kıyametin kopacağını iddia ederek matematik öğretmenliğinden istifa eden Emre Nur isimli öğretmen 12 Kasım'da gidecek bir işiniz olmayacak diyerek 11 Kasım Gecesi Kıyametin kopacağını iddia etmişti. 11 Kasım gecesi kıyamet kopmayınca ortaya yeni bir kıyamet tarihi attı.

Emre Nur attığı son Tweet ile kıyametin 'duaları'na karşılık ertelendiğini 12 Aralık 2018 tarihindea bir tufan yaşanacağını iddia etti. İşte mesajı: "Arkadaşlar dün gece sabaha kadar cennet tepesinde dualarıma karşılık veren Allah'ım bize ikinci şans verdi. Yeni gelen vahiy de 12.12.2018 tarihine kadar gemi yapmamı söylüyor. Büyük tufan kopacak küresel bir kasırga ile gelecek ve bu son şansımız bana inandığınız için sizleri seviyorum." ifadelerini kullandı.