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Kıyamet Kopacak Diyen Öğretmen Kıyamet Tarihini Erteledi!

11 Kasım'da kıyametin kopacağını iddia ederek matematik öğretmenliğinden istifa eden Emre Nur isimli öğretmen 12 Kasım'da gidecek bir işiniz olmayacak diyerek 11 Kasım Gecesi Kıyametin kopacağını iddia etmişti. 11 Kasım gecesi kıyamet kopmayınca ortaya yeni bir kıyamet tarihi attı.

Kıyamet Kopacak Diyen Öğretmen Kıyamet Tarihini Erteledi!

11 Kasım'da kıyametin kopacağını iddia ederek matematik öğretmenliğinden istifa eden Emre Nur isimli öğretmen 12 Kasım'da gidecek bir işiniz olmayacak diyerek 11 Kasım Gecesi Kıyametin kopacağını iddia etmişti. 11 Kasım gecesi kıyamet kopmayınca ortaya yeni bir kıyamet tarihi attı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 22:57
Kıyamet Kopacak Diyen Öğretmen Kıyamet Tarihini Erteledi!

11 Kasım'da kıyametin kopacağını iddia ederek matematik öğretmenliğinden istifa eden Emre Nur isimli öğretmen 12 Kasım'da gidecek bir işiniz olmayacak diyerek 11 Kasım Gecesi Kıyametin kopacağını iddia etmişti. 11 Kasım gecesi kıyamet kopmayınca ortaya yeni bir kıyamet tarihi attı.

Emre Nur attığı son Tweet ile kıyametin 'duaları'na karşılık ertelendiğini 12 Aralık 2018 tarihindea bir tufan yaşanacağını iddia etti. İşte mesajı: "Arkadaşlar dün gece sabaha kadar cennet tepesinde dualarıma karşılık veren Allah'ım bize ikinci şans verdi. Yeni gelen vahiy de 12.12.2018 tarihine kadar gemi yapmamı söylüyor. Büyük tufan kopacak küresel bir kasırga ile gelecek ve bu son şansımız bana inandığınız için sizleri seviyorum." ifadelerini kullandı.

11 Kasım'da Kıyamet Kopacak Diyen Öğretmen Konuştu!
11 Kasım'da Kıyamet Kopacak Diyen Öğretmen Konuştu!
Öğretmen 12 Kasım'da Kıyamet Kopacak Diyerek İstifa Etti
Öğretmen 12 Kasım'da Kıyamet Kopacak Diyerek İstifa Etti
Son Güncelleme: 14.11.2018 23:07
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İbrahim Halil erkek 5 dakika önce

Kıyametin gününü ancak Allah (c.c.) bilir.

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Kadın 4 dakika önce

Abooo gitmiş kalan bu

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Salim 3 dakika önce

Kardesim sen nuhun gemisini cok izlemissin Allah akil fikir versin sana amk pirimcisi seni 12-13 yasinda cocuklarda okuyo bu haberi dersine calisacagi yerde senin sacma sapan iddaalarin yuzunden kafasini bu konulara takicak yasayacagi psikolojiyi sen düsün lan gerizekali vahiy geldi diyo bide ya Allah askina hangi mantikla hareket ediyosun kurandan kitaptan bahsediyosun son peygamberimiz hz. Muhammed sav. Sana nasil vahiy gelecek amk gerizekalisi yüzü güzel askerlerimiz ölecegine sen ne haddine yasiyosun yarabbim sacma sapan haberler bunada haber diyorlar

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Muhsin 2 dakika önce

Geri zekalı sana inandığımizi da nerden çıkardın

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Hak yolcu 59 saniye önce

Gerizekalı kendini ne zannediyor PEYGAMBER EFENDİMİZ S.A.V dahi bilmezken bu gerizekalı ne bilecek ALLAH belanı versin İNŞALLAH verirde böyle sahtekarlardan kurtuluruz sanki kıyamet kopsa kaçacak yer olacak gemi ile kurtulacak YA RABBİ böyle şeyleri uyduran dine zarar veren sahtekarları helak et ALLAH'İM şerefsiz oğlu şerefsiz

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