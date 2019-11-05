Kitap okuma oranı 11 yılda yüzde 12 arttı

BirGün gazetesinden Meral Danyıldız'ın haberine göre, 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapsamında Türkiye Yayıncılar Birliği ve Okuyay Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte 'Türkiye Okuma Kültürü Haritası' açıklandı.

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, 2008'de yaptıkları araştırmaya göre Türkiye'de kitap okuma oranının yüzde 30 olduğunu anımsatarak, "Araştırmanın önemli bulgularından biri Türkiye'de kitap okuma oranının 2008'den 2019'a kadar yüzde 30'dan yüzde 42'ye yükselmesi" ifadesini kullandı.

Gençlere yönelik olumsuz bir önyargının bulunduğunu ve bunun yanlış olduğunu anlatan Ağırdır, "30 yaş altı 19 milyon gencin en az yarısından fazlası, efsanelerdeki gibi beceriksiz çocuklar değil, dünyaya açık, hayata açık ve başarmak için yırtınan çocuklar" dedi.

'En çok tarih kitapları okunuyor'

Araştırmanın sonuçlarının da bu yönde olduğunu anımsatan Ağırdır, "Avrupa'dan farklı olarak en önemli bulgu şu; Batı Avrupa'da sosyal medyanın etkisiyle görselliğin ağırlık kazanması nedeniyle gençlerde kitap okuma azalırken, bizde tam tersi her ikisi birden artıyor. Çünkü bu gençlerin başarılı olmak için okumak ve kendilerini geliştirmenin dışında şansları yok" değerlendirmesini yaptı.

Ağırdır, araştırmaya göre en çok okunan kitap türünün tarih kitapları olduğunu anımsatarak, toplumda farklı tarih anlayışlarının bulunduğunu, herkesin doğruyu öğrenme çabasıyla tarih kitaplarına yöneldiğini söyledi.

'Katılımcıların yüzde 30'u kitap okumuyor'

KONDA analisti Aydın Erdem, 2900’ün üstünde kişiyle yüz yüze yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 30'unun hiçbir zaman kitap almadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Araştırmayı 1 900’ün üstünde kişiyle konuşarak 166 mahalle veya köye giderek gerçekleştirdik. Bu kişileri bulmak için 9 bin kapı çaldık. Yüzde 16’sı kırsal, yüzde 52’si metropol, yüzde 52’si kentsel bölgelerde gerçekleştirildi. İnanç veya ders kitapları dışında basılı kitap okuyor musunuz diye sorduk, yüzde 30’u kitap okumadığını söyledi."

Erdem, yalnızca dini kitap okuduğunu belirten yüzde 34’lük bir dilim olduğunu söyledi.

'Yüzde 22'nin hiç kitabı yok'

Erdem, araştırmanın verilerini şöyle aktardı:

- Son üç ayda kaç kitap okudunuz?

Yüzde 36’sı okumadım,

1-2 kitap okudum diyen yüzde 34

- Kendinize ait kaç kitabınız var?

Yüzde 22’sinin hiç kitabı yok

Yüzde 32’nin 20’den fazla kitabı var

- En son okuduğunuz kitabın ismi nedir?

Yüzde 47’si bir kitap ismi vermedi

Yüzde 53’ü ancak bir isim verebildi.

Araştırmaya katılanların yüzde 42’si roman, öykü, şiir okuyor

Yüzde 34’ü dini kitaplar okuyor.

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