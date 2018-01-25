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Kişilerin Cep Telefonu Numaralarını Yayımlıyorlardı! Karar Çıktı

İnternette kişilerin rızası olmadan cep telefonu numaralarını bulmaya yarayan internet siteleri kapatılacak. Resmi Gazete'nin bugün yayımalanan sayısında Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı da yer aldı.

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Kişilerin Cep Telefonu Numaralarını Yayımlıyorlardı! Karar Çıktı

İnternette kişilerin rızası olmadan cep telefonu numaralarını bulmaya yarayan internet siteleri kapatılacak. Resmi Gazete'nin bugün yayımalanan sayısında Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı da yer aldı.

25 Ocak 2018 Perşembe 09:54
Kişilerin Cep Telefonu Numaralarını Yayımlıyorlardı! Karar Çıktı

Kişilerin Cep Telefonu Numaralarını Yayımlıyorlardı! Karar Çıktı

İnternette kişilerin rızası olmadan cep telefonu numaralarını bulmaya yarayan internet siteleri kapatılacak. Resmi Gazete'nin bugün yayımalanan sayısında Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı da yer aldı.

Buna göre Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırı olarak faaliyet gösteren, kişilerin açık rızalarını almadan isimden telefon numarası ve telefon numarasından isim sorgulanmasına imkan tanıyan internet siteleri ve uygulamalar hakkında kapatma kararı çıktı. Konuyla ilgili Kişisel verileri koruma kurumuna gelen ihbar ve şikayetleri değerlendiren kurul, çeşitli uygulamalar, internet siteleri, sosyal medya hesapları üzerinden veri toplayan ve bu verileri internet sitesinden sorgulatan sitelerin kapatılmasına karar verdi.

Söz konusu hizmetin verilebilmesi için internet sitelerinin veri işleme şartlarına sahip olması gerektiği, kanundaki diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesine dikkat çekilirken, kanunda ve mevzuatta dayanağı olmadan kişilerin iletişim bilgilerini paylaşan internet siteleri ve mobil uygulamalarının faaliyetlerini derhal durdurması gerektiği bildirildi. Söz konusu siteler hakkında hukuki süreç de başlatılacak.

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