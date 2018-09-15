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Kırşehir'deki tuz ocağında patlama! Yaralı işçiler var

Kırşehir'in Mucur ilçesinde faaliyet gösteren tuz ocağında patlama meydana geldi. Patlamada 1'i ağır olmak üzere 3 Afgan işçi yaralandı. Kırşehir Valisi İbrahim Akın, tuz madenindeki işçilerin tuz çıkarmak amacıyla işveren tarafından temin edilen malzemelerle patlayıcı madde yapmaya çalıştıkları esnada patlamanın meydana geldiğini açıkladı.

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Kırşehir'deki tuz ocağında patlama! Yaralı işçiler var

Kırşehir'in Mucur ilçesinde faaliyet gösteren tuz ocağında patlama meydana geldi. Patlamada 1'i ağır olmak üzere 3 Afgan işçi yaralandı. Kırşehir Valisi İbrahim Akın, tuz madenindeki işçilerin tuz çıkarmak amacıyla işveren tarafından temin edilen malzemelerle patlayıcı madde yapmaya çalıştıkları esnada patlamanın meydana geldiğini açıkladı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 16:30
Kırşehir'deki tuz ocağında patlama! Yaralı işçiler var

Kırşehir'e bağlı Mucur İlçesinin Tepesidelik köyünde faaliyet gösteren özel bir şirkete ait tuz ocağında, işçiler tarafından hazırlanan patlayıcı madde infilak etti.

Patlamada 33 yaşındaki Cihan Cihat ile Afganistan uyruklu 23 yaşındaki Nurullah Sahel ve 24 yaşındaki Halim Jander yaralandı. Yaralılar, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, işçilerin işveren tarafından temin edilen malzemelerle patlayıcı madde yapmaya çalıştıkları sırada patlamanın meydana geldiğini söyledi.

Vali İbrahim Akın, "Tepesidelik köyündeki tuz madeninde işçiler tuz çıkarmak amacıyla işveren tarafından temin edilen malzemelerle patlayıcı madde yapmaya çalıştıkları esnada patlama meydana geliyor. Patlamada 2'si Afganistan uyruklu olmak üzere 3 işçi yaralanıyor. İşletmenin patlatma ruhsatı bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynaklar; Anadolu Ajansı

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Son Güncelleme: 15.09.2018 21:22
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