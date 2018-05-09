Kırşehir'de Çekilen Jandarma'nın Görüntüsü Sosyal Medyanın Gündeminde

Kırşehir'de çekilen bu görüntü sosyal medyada geniş yankı buldu.

Kırşehir'de çekildiği iddia edilen görüntülerde, bir askerin kontrol amaçlı durdukları yolcu otobüsünün arka tarafında bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tozlanan siluetini silme ve o bölgeyi temizleme görüntüleri sosyal medya üzerinde günün gündem konusu oldu. Otobüsün arkasında bulunan ve toz nedeniyle görülmeyen Atatürk siluetini elleriyle temizleyen asker daha sonra siluetin iki yanına birer kalp çiziyor.

İşte gündeme oturan o görüntüler.

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