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Kırmızı listedeki terörist öldürüldü!..

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup kahraman askerlerimizin Tunceli kırsalında dün düzenledikleri operasyonda kırmızı liste kategorisinde yer alan İbrahim Çoban isimli hain terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi.

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Kırmızı listedeki terörist öldürüldü!..

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup kahraman askerlerimizin Tunceli kırsalında dün düzenledikleri operasyonda kırmızı liste kategorisinde yer alan İbrahim Çoban isimli hain terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi.

12 Ağustos 2018 Pazar 10:07
Kırmızı listedeki terörist öldürüldü!..

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup kahraman askerlerimizin Tunceli kırsalında dün düzenledikleri operasyonda kırmızı liste kategorisinde yer alan İbrahim Çoban isimli hain terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, Kahraman askerlerimizin Tunceli’de dün gerçekleştirdiği operasyonda, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde bulunan sözde 'Yeni Dersim Saha Sorumlusu’ Atakan Mahir kod adlı İbrahim Çoban'ın isimli hain teröristin öldürülerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Listedeki Teröristler
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