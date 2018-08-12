Kırmızı listedeki terörist öldürüldü!..

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup kahraman askerlerimizin Tunceli kırsalında dün düzenledikleri operasyonda kırmızı liste kategorisinde yer alan İbrahim Çoban isimli hain terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı, Kahraman askerlerimizin Tunceli’de dün gerçekleştirdiği operasyonda, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde bulunan sözde 'Yeni Dersim Saha Sorumlusu’ Atakan Mahir kod adlı İbrahim Çoban'ın isimli hain teröristin öldürülerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Aranan Teröristler Listesinde Kırmızı Kategoride bulunan; ‘Sözde Yeni Dersim Saha Sorumlusu Atakan Mahir kod adlı İbrahim Çoban’ 11 Ağustos 2018 tarihinde Tunceli’de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilmiştir.— İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) 12 Ağustos 2018
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