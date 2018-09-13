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Kırıkkale Hastanesinde Çakıcı operasyonu: 23 gözaltı

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde daha önce tutuklu bulunan Alaattin Çakıcı için sahte sağlık raporu düzenlendiği ve hastanede çeşitli harcama kalemlerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

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Kırıkkale Hastanesinde Çakıcı operasyonu: 23 gözaltı

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde daha önce tutuklu bulunan Alaattin Çakıcı için sahte sağlık raporu düzenlendiği ve hastanede çeşitli harcama kalemlerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

13 Eylül 2018 Perşembe 16:00
Kırıkkale Hastanesinde Çakıcı operasyonu: 23 gözaltı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yer alan iddiaya göre, Alaattin Çakıcı için sahte sağlık raporu düzenlendiği ve hastanede çeşitli harcama kalemlerinde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabahın erken saatlerinde Yüksek İhtisas Hastanesine operasyon düzenlendi.

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Operasyonda, Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi S.Z., eski başhekim T.A., Hastane Müdürü A.Ü.. eski İl Sağlık Müdürü F.E.G., hemşire M.O. ve aralarında uzman ve pratisyen doktorların olduğu C.S., H.G., M.Y., S.D., O.Ş., İ.K., Y.Ö., İ.K., İ.İ., H.A., Ö.A., H.A., E.Ş., M.B., M.K., A.D. ve M.G. gözaltına alınarak ifadelerinin alınması için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Görev yeri değişikliği nedeniyle ilden ayrılan doktor A.S.A.'nın hakkında da gözaltı kararı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kaynaklar; İHA

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